Viele Läden öffnen wieder - nicht alle

Bad Segeberg

"Solange die Grenzen nicht wieder geöffnet sind, bringen uns die Lockerungen gar nichts", sagt Olivia Rieken, Mitinhaberin vom Reisebüro Holiday Land in Bad Segeberg. Die Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, Reisen werden storniert oder umgebucht. Provisionen fallen aus.

Reisebüro ohne Einnahmen

"Wir haben die letzten fünf Monate umsonst gearbeitet und werden das weiterhin tun." Das Reisebüro nun unter Auflagen für Kundenverkehr ab Montag zu öffnen, Spuckschutz einzurichten oder jemanden an der Tür abzustellen, der die Kundenzahl im Laden regelt, darauf wird hier verzichtet. "Wir sind telefonisch für unsere Gäste da", sagt Rieken.

Wirtschaftlich sei das Geschäft aber gut aufgestellt. Zuversichtlich mache sie auch die ungebrochene Reiselust der Kunden. "Die Deutschen sind Reiseweltmeister." Für den Herbst gebe es auch schon wieder erste Buchungen. Nun warte sie die nächsten Entscheidungen der Regierung ab. Alles andere sei "Glaskugelleserei", sagt Rieken.

Erleichterung bei kleinen Geschäften

In vielen kleinen Geschäften dagegen ist die Freude groß über das Ende der verordneten Ladenschließung. "Meine Auszubildende und ich haben schon Luftsprünge gemacht", sagt Marie Güldner, Inhaberin des Kreativhauses Güldner am Markt in Bad Segeberg. Mit einer Verkaufsfläche von 100 Quadratmetern darf das Geschäft für Bastelbedarf ab Montag wieder öffnen.

"Das wurde auch Zeit. Wir hoffen, dass die Menschen auch wirklich wieder in die Stadt kommen." Zwar habe es viel Zuspruch gegeben aus der Kundschaft und der ein oder andere habe auch in der Schließzeit einen Luftballon oder eine Geschenkverpackung bestellt. "Damit konnte man dann ein, zwei Rechnungen bezahlen." Letztlich reiche es aber nicht zum Überleben. Soforthilfe habe sie beim Land beantragt, aber noch keine Rückmeldung erhalten, sagt Güldner.

Ungewissheit: Kommen die Kunden wieder?

Bestellte Ware für Ostern und die Konfirmation seien noch "vor Corona" geordert worden und stapelten sich nun im Laden. Einladungen, Dankeskarten, Raumdeko. Ob sie das noch später los wird? "Wir hoffen es zumindest", sagt Marie Güldner.

Es könnte aber auch sein, dass in nächster Zukunft, selbst wenn Konfirmationen nachgeholt werden, auf Feiern verzichtet wird. Weil niemand derzeit wirklich Feierlichkeiten planen könne und weil die Kunden vielleicht auch generell weniger Geld zur Verfügung haben, vermutet Güldner. Ungewiss sei auch, ob sich die Kundschaft nun noch stärker zum Online-Handel hingewendet hat.

50 Prozent Umsatzeinbußen während der Schließung

"Juhu, wie es aussieht, sind wir ab Montag wieder persönlich für euch da", schreibt das Team von Buch am Markt auf seiner Facebook-Seite nach der verkündeten Lockerung bereits am Mittwochabend. Ladeninhaberin Andrea Fischer ist glücklich.

Um 50 Prozent sei der Umsatz eingebrochen in den vergangenen vier Wochen. Trotzdem sei sie dankbar, dass viele Kunden an das Geschäft gedacht und trotzdem weiter bestellt haben. Täglich an die 50 Lieferungen hat ihr Team täglich in Bad Segeberg und im Kreis ausgeliefert. "100 Kilometer am Tag waren das mit dem Auto", sagt sie. Es seien lange Tage gewesen, viel länger als sonst.

Viel Zeit sei beim Suchen von Adressen draufgegangen. "Wir haben eine Hochachtung vor Lieferdiensten bekommen", sagt Fischer. Auf Dauer sei es nicht möglich, dieses Pensum durchzuhalten.

Vorbereitung auf die Wiedereröffnung

Nun ist Fischer gespannt auf die genauen Bedingungen für eine Öffnung. Bestellt sei schon Plexiglas, dass vor den Tresen gehängt wird als Barriere zwischen Kunden und Verkaufspersonal. Ungewiss ist, wie die Ladenöffnung wieder aufgenommen werde von den Kunden. "Ich kann mir vorstellen, dass doch gerade Ältere weiter zu Hause bleiben und die Stadt meiden. Vielleicht wollen die Leute aber auch raus. Wir sind gespannt."

