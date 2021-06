Die Zeit des Nationalsozialismus in Bad Segeberg sei nicht gut aufgearbeitet, finden die Stadthistoriker Hans-Werner Baurycza und Axel Winkler. "Es gibt ein bisschen was über die Juden und die Nordmarkfeierstätte, das war’s", bemängelt Winkler. Mit einer neuen Heftreihe wollen sie das ändern.

NS-Zeit in Segeberg - Heftreihe soll Geschichtslücke schließen

Von Nadine Materne