Bad Bramstedt

Die Luca-App ist mittlerweile in der Geschäftswelt weit verbreitet. Die Geschäfte stellen eine Tafel mit einem QR-Code in den Eingang. Wer ins Geschäft will, kann ihn mit der App auf seinem Smartphone scannen und schon ist der Weg zum Einkaufen frei. Die Gesundheitsämter können so Kontakte leicht nachverfolgen, die umständliche Zettelwirtschaft entfällt.

Aber nicht jeder hat ein Smartphone, weshalb auch der umgekehrte Weg mithilfe eines kleinen Schlüsselanhängers möglich sein soll. Dabei handelt es sich um ein Plastikteil mit aufgedrucktem QR-Code. Wer ein Geschäft betreten will, kann diesen Code von Mitarbeitern scannen lassen. Auch dann sind seine Daten registriert. So die Theorie.

"Die Leute standen Schlange"

Doch Lena Lickfett vom Jugendzentrum Bad Bramstedt hat andere Erfahrungen gemacht. "Die Leute standen bei uns Schlange, wir wurden die Schlüsselanhänger reißend los." Doch die Rückmeldung war negativ. Es gibt kaum Geschäfte, in denen die Anhänger genutzt werden können.

Das Problem für die Geschäftsbetreiber ist offenbar, dass sie kein Gerät haben, um den QR-Code zu scannen. Eigentlich reicht dafür ein Smartphone oder Tablet. Andrea Schroedter, Vorsitzende des Bürger- und Verkehrsvereins (BVV), der Interessenvertretung der örtlichen Wirtschaft, glaubt, dass es daran mangelt. "Die Geschäftsinhaber haben natürlich ein Smartphone, aber nur ein privates, das sie dafür nicht nutzen wollen", so die BVV-Chefin. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sei so viel auf die Ladenbesitzer zugekommen, dass sie vielleicht auch müde seien, noch weitere Neuerungen einzuführen. Sie selbst muss in ihrem Geschäft für Malerbedarf keine Kunden registrieren. "Wir werden als Baumarkt eingestuft", sagt sie.

Kleine Läden haben Probleme

Auch viele andere Läden kommen um die Registrierung herum: Supermärkte und Blumenläden beispielsweise. Nicht so Bärbel Widderich, die am Bleeck das Uhren- und Schmuckgeschäft Witt betreibt. Sie bestätigt Andrea Schroedters Vermutung zu den Schlüsselanhängern. "Dafür habe ich kein Gerät, die schriftliche Registrierung funktioniert doch auch", sagt sie. Smartphone-Besitzer können allerdings mit der Luca-App ihr Geschäft betreten. Der erforderliche QR-Code steht im Eingang.

Für große Geschäfte sind die Schlüsselanhänger dagegen kein Problem. Beispiel: Modehaus Dodenhof in Kaltenkirchen. "Wir bieten alle drei Möglichkeiten an. Die Nutzung der Smartphone-App, die schriftliche Registrierung oder den Luca-Schlüsselanhänger, den wir mit dem iPad scannen", sagte eine Unternehmenssprecherin.

Kreis verteilte 5000 Schlüsselanhänger

Die Schlüsselanhänger waren vom Kreis Segeberg an die Kommunen zur Weitergabe ausgegeben worden, nach Angaben von Kreissprecherin Sabrina Müller 5000 Stück. In Bad Bramstedt kamen davon bisher 350 an. Bürgermeisterin Verena Jeske ließ sie über das Jugendzentrum der Stadt verteilen. Leiterin Christine Daue und ihr Team halfen sogar bei der Registrierung. Denn jeder, der einen Schlüsselanhänger nutzen will, muss im Internet seine Kontaktdaten angeben.

"Viele ältere Menschen haben kein Internet", so Christine Daue. Denen habe das Juz-Team geholfen. Allerdings war das ein größerer Aufwand als erwartet, weil so viele auf einmal kamen. Einige seien dann frustriert wiedergekommen, weil sie den Anhänger nicht nutzen können.

Inzidenzwert für Segeberg bringt Entspannung

Das Problem ist auch im Rathaus bekannt. Stadtmarketingchefin Swantje Maaß sagte zu KN-online: "Vielleicht müssen wir noch einmal darüber aufklären, dass die Geschäfte keine besonderen Scanner für die Schlüsselanhänger benötigen, sondern jedes moderne Smartphone oder Tablet dafür genommen werden kann."

Etwas Zeit lassen kann sich Maaß für ihre Aufklärungsarbeit: Am Mittwochnachmittag verkündete der Kreis Segeberg, dass die Inzidenz seit fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 50 liege - am Mittwoch bei 38,2. Damit einhergehen nun weitere Lockerungen, auch für Geschäfte des Einzelhandels, die (vorerst) ohne vorherige Registrierung betreten werden können.