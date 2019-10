Kisdorf

Am ersten Schultag nach den Herbstferien war das Mädchen (11) per Rad auf dem Weg nach Hause, als es gegen 13.10 Uhr von einem 85-jährigen Mercedesfahrer an der Henstedter Straße, Ecke Mühlenredder, in Kisdorf beim Abbiegen erfasst wurde. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei und die Staat...