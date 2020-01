Im April soll wieder Leben in die alte Grundschule in Weddelbrook einziehen. Ab dann findet hier die Nachmittagsbetreuung der Bad Bramstedter Grundschule am Storchennest statt. Bürgermeister Stefan Gärtner denkt bereits an den nächsten Schritt: die Wiederbelebung der 2013 geschlossenen Schule.