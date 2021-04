Bad Bramstedt/Weddelbrook

Lockdown und Kontaktbeschränkungen bedeuten für die junge Auszubildende zur Automobilkauffrau an ihrem Geburtstag zum wiederholten Male: keine Geburtstagsfeier mit Verwandten und Freunden, keine Möglichkeit für eine Radtour im größeren Bekanntenkreis, kein Kino- oder Restaurantbesuch. Das sei zwar traurig, findet die 22-Jährige, entschied sich aber, an ihrem Geburtstag etwas ganz Besonderes zu unternehmen, um diesen Tag trotz der äußeren Umstände in guter Erinnerung zu behalten.

Am Geburtstag anderen ein Geschenk machen

Und dieses "ganz Besondere" ist ihr auf jeden Fall gelungen: Gemeinsam mit ihrer Familie – Vater Michael, Mutter Lucy und der jüngeren Schwester Hellen – besuchte die junge Frau den Blutspendetermin des DRK in der Bad Bramstedter Auenlandschule, an der sie selbst 2018 ihr Abitur geschafft hatte. "Ich habe mir von meiner Familie gewünscht, dass wir gemeinsam etwas Gutes tun. Meine Eltern sind bereits langjährige Blutspender, meine Schwester Hellen hat nun an meinem Geburtstag ihre Erstspende geleistet. Ich freue mich, dass wir auf diese Weise anderen Menschen ein Geschenk machen können", sagte Magdalena Zwicker.

Ganze Familie ist jetzt Spender

Für die 22-Jährige war es bereits die sechste Blutspende, bislang hat sie alle Spenden in Bad Bramstedt abgegeben. Als Kinder hätten sie und ihre Schwester bereits den Vater zu den Spendenaktionen begleitet, "damals waren die Traubenzucker, die man auf den Terminen bekam, für uns am interessantesten", erinnert sich die junge Frau. Sobald sie 18 geworden sei, habe sie nicht mehr gezögert, sondern sei sofort zu ihrer ersten Blutspende gegangen.

Außerdem ist Magdalena Zwicker ebenso wie ihre Schwester Hellen als Stammzellspenderin typisiert und in einer Stammzellspenderdatei registriert. "Ich denke, dass ich doch auch möchte, dass genügend Blut da ist, falls ich selbst mal auf das eines fremden Spenders angewiesen sein sollte." Die aktuelle Corona-Situation habe sie in ihrem Entschluss, mit Blutspenden zu helfen, nur noch bestärkt. "Vor allem jetzt müssen wir doch alle zusammenhalten", so das Geburtstagskind.

Schwester gibt erstmals Blut ab

Unterstützt durch ihre ältere Schwester, hat auch Hellen Zwicker ihre erste Spende von 500 Milliliter Blut nach genau sechs Minuten und 17 Sekunden absolviert. Der Tag ihrer Erstspende wird ihr sicher lange in Erinnerung bleiben. "Das ist heute ein sehr besonderer Termin. Ich möchte gern anderen Menschen helfen und eine Blutspende ist doch letztlich eine Kleinigkeit", sagte die 20-jährige Studentin.

Eine Familie hilft damit 12 Patienten

Allein Familie Zwicker konnte an diesem Blutspendentag in Bad Bramstedt bis zu zwölf Patienten helfen. Denn aus jeder Spende wird nicht nur die typische "Blutkonserve" aus roten Blutkörperchen hergestellt, sondern auch noch das nur wenige Tage haltbare Blutplättchenkonzentrat, sowie das Blutplasma. Das sind zwölf Geschenke für die Patienten, die oftmals zum Überleben darauf angewiesen sind, dass andere Menschen ihr Blut spenden.

Pizzaschneider für die Mutter

Ein kleines Geschenk erhielt dann auch noch Lucy Zwicker. Sie gab am Geburtstag ihrer Tochter ihre 25. Blutspende ab. Ein kleines Jubiläum, für das es vom DRK einen praktischen Pizzaschneider als Dankeschön gab. "Auswärts essen gehen können wir heute nicht", sagt Lucy Zwicker, "aber zu Hause wird es Pizza geben. Was für ein passender Ausklang eines ganz besonderen Geburtstags."