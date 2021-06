Bad Segeberg

Die Schüler und Schülerinnen der ersten bis vierten Klassen verschiedener Bad Segeberger Grundschulen waren aufgerufen worden, sich an dem Plakatwettbewerb der Stadt zu beteiligen. In einer kleinen Präsentation vor dem Rathaus wurden die zehn besten Beiträge vorgestellt und die Gewinner von Bürgermeister Toni Köppen geehrt. "Wenn ich mir die Bilder hier draußen anschaue, dann hätten eigentlich alle den ersten Preis verdient. Es ist großartig, welche Gedanken hier zu Papier gebracht wurden", lobte Köppen.

Jury hatte es schwer mit vielen guten Beiträgen

Die Jury aus Ute Heldt Leal und Ben Colin Matthies von der Bad Segeberger Stadtverwaltung sowie Udo Nickel, ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter der Stadt, hatte es schwer, die Gewinner und Gewinnerinnen auszuwählen.

Sieger des Wettbewerbs wurde der achtjährige Mats Ole Lange mit seinem – wie die Jury sagt – außerordentlich ausdrucksstarken Werk. Der Schüler aus der 2c der Heinrich-Rantzau-Schule hatte vier Bilder in einem gemalt, "da passt eben mehr von meinen Wünschen darauf", sagt er. So sieht der Betrachter in einem mit Buntstift gemalten Viertel, wie eine Person einen Baum pflanzt, auf der anderen Seite ist ein großes Fahrrad zu sehen, es gibt einen durchgekreuzten Abfalleimer und einige Windräder.

Die Erde zerfließt durch Hitze und Abgase

Auch Mia Böhnstedts Bild "Save the planet" ist beeindruckend. Die zehnjährige Schülerin der 4. Klasse der Heinrich-Rantzau-Schule fesselt den Betrachter mit einer unter Fieber zerfließenden Erde. "Das mit dem Thermometer im Mund hatte ich mir zuerst überlegt", erklärt sie. "Und dann fand ich es cool, dass die Erde traurig guckend auf die Tiere unterhalb der Erde herabtropft."

Auf dem dritten Platz landeten zwei Plakate. Leider konnte Josefine Aust von der Trave-Schule nicht zur Preisverleihung kommen. Ihr Bild zeigt eine zweigeteilte Erde – eine Hälfte nennt sie "lieb" mit bunten Blumen und Fahrrad und die andere "böse" mit Industrieabgasen und Autos.

Gutscheine für die Gewinner für Noctalis und Kino

Die beiden Freundinnen Lilly Carlotta König und Layan Duwwah aus der 4. Klasse der Theodor-Storm-Schule gewannen ebenfalls den 3. Preis. Sie hatten ein gemeinschaftliches Werk gestaltet mit unterschiedlichen Motiven wie einem grauen Feuer speienden Ungeheuer, das die Erde fressen will. Daneben steht das Zitat "nicht zu viel Gas verbrauchen!!", dazu eine Eieruhr, bei der die bunte Zeit abläuft. Für die Gewinner gab es Urkunden sowie Gutscheine für das Noctalis und das Kino.

Präsentation im WortOrt und am ZOB

Jetzt sollen diese kreativen Plakate in einer Ausstellung im WortOrt präsentiert werden, zusammen mit den anderen Plakaten wie dem Bild von Clara Günther mit dem Spruch "Mein Segeberg – mehr Solarplatten". Oder dem von Kjeld Rudolph mit dem Titel "Die Natur und unseren Kalkberg nicht vermüllen". Das Gewinnerplakat wird auf einer großen Werbefläche – eventuell am ZOB – zu bestaunen sein.