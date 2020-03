Friesen-Apotheke füllt 18000 Flaschen

Trappenkamp

Normalerweise wird Desinfektionsmittel in der Friesen-Apotheke eher selten nachgefragt. „Das ist ein Artikel, der wird vielleicht mal vor dem Urlaub gekauft“, berichtet Chiara Beck, Pharmzeutisch-technische Assistentin. „Gefühlt fragt jetzt jeder dritte Kunde danach.“

Pflegedienste und Arztpraxen fragen nach Desinfektionsmittel

Vor allem aber seien es jetzt auch Pflegeheime, Pflegedienste und Arztpraxen, die sich neuerdings an Apotheken wenden, um Nachschub für Desinfektionsmittel zu bekommen. Eigentlich beziehen diese große Mengen zu geringen Preisen bei großen Herstellern, berichtet Momme Imbusch, Inhaber der Friesen-Apotheke in Trappenkamp. Da konnten Apotheken nicht mithalten – und das war auch gar nicht nötig.

Dass Desinfektionsmittel, ein eigentlich simples Gemisch aus hochkonzentriertem Ethanol und Wasser, einmal knapp werden könnte, hätte sich Apotheker Momme Imbusch vor wenigen Wochen noch nicht erträumen lassen.

Großauftrag aus Bayern

Bei der Belieferung mit Hilfe des Staates stünden viele weit hinten in der Schlange, berichtet Imbusch. So etwa auch eine Firma aus Bayern für Pflegehilfsmittel. Das Unternehmen beliefert Pflegende regelmäßig mit medizinischer Ausrüstung und eben auch Desinfektionsmittel. Die Firma konnte den Bedarf nun offenbar nicht mehr decken und suchte nach Alternativen beim Einkauf.

Lesen Sie auch:Pflegediensten geht das Desinfektionsmittel aus

Über einen befreundeten Apotheker landete die Anfrage für 12.000 Flaschen Desinfektionsmittel bei Imbusch in Trappenkamp. „Das kriegen wir hin“, dachte sich Imbusch.

Nachtschicht für die Herstellung

Binnen weniger Tage wurde die Schleuse für die Warenannahme der Trappenkamper Apotheke und die Versandabteilung zu einer Desinfektionsmittelproduktion und -Abfüllstätte. Imbusch bestellte Ethanol und Wasser in 1000-Liter-Tanks. Tausende Flaschen zum Abfüllen wurden eingekauft. „Außerdem haben wir im Baumarkt Kanister besorgt.“

Als am Mittwoch die Apotheke für den Publikumsverkehr geschlossen wurde, legten Imbusch und 17 Mitarbeiter los – gestärkt durch gemeinsames Pizzaessen. „Ich habe ein Superteam, alle sind hier geblieben.“

Zur Galerie Dass Desinfektionsmittel knapp werden könnte, hätte sich Apotheker Momme Imbusch bis vor Kurzem nicht vorstellen können. Nun stellt er das Mittel mit seinen Mitarbeitern in der Friesen-Apotheke Trappenkamp selbst her - im großen Stil.

18.000 Flaschen in zwei Tagen

„Die Stimmung war super, es wurde Musik gehört“, berichtet Chiara Beck von der außergewöhnlichen Aktion. Zunächst wurde Ethanol aus dem Riesentank abgelassen und dann im richtigen Verhältnis mit sterilem Wasser aufgefüllt. Mit Hilfe der kleineren Kanister wurden dann die Flaschen befüllt.

Auch am Donnerstag arbeitete das Team bis in die Nacht und am nächsten Morgen, damit die Bestellung fertig wurde bis die Lkw zur Abholung vor der Tür standen. Insgesamt wurden in zweieinhalb Tagen 18.000 Flaschen Desinfektionsmittel hergestellt und etikettiert. Beim Verschluss der Gefäße haben sich einige Mitarbeiter Blasen an den Händen geholt, berichtet Chiara Beck, auch sie. Doch der Einsatz habe sich gelohnt, es gebe viel positive Rückmeldung.

6000 Flaschen für Abnehmer in der Region

Denn neben der Großlieferung nach Bayern wurden und werden 6000 Flaschen Desinfektionsmittel in der Region verteilt. „Bei mir haben sich an die 40 Firmen gemeldet, etwa 20 Arztpraxen und 10 Pflegedienste“, sagt Imbusch. Auch Verkehrsbetriebe hat er beliefert in Stormarn und Segeberg, die Desinfektionsmittel für ihre Fahrer brauchten.

An diesem Tag holt eine Baufirma aus Bornhöved 100 Flaschen für Arbeiter und Lastwagenfahrer ab. „Ich habe viel gelernt in den letzten Tagen“, sagt Imbusch. „Ich wusste bisher nicht, dass Lkw-Fahrer Desinfektionsmittel an Bord haben müssen.“

Lesen Sie auch:200 Liter Desinfektionsmittel im UKSH Lübeck geklaut

Inzwischen hat Imbusch seine Desinfektionsmittelproduktion weiter professionalisiert. Der Klempner war da und hat eine Leitung von der Schleuse in die Versandabteilung verlegt. An einer Tischreihe, sind drei Hähne installiert, über die das fertige Desinfektionsmittel aus den Tanks schneller verfüllt werden kann. „Wir wollen in der Woche nun 6000 Flaschen herstellen“, sagt Imbusch. Derzeit wartet er auf eine weitere Ethanol-Lieferung.

Ethanol kommt von kleinen Brennereien

Die Beschaffung gestaltet sich schwierig. Der Lieferant der ersten Charge konnte beim zweiten Anruf schon nicht mehr liefern, berichtet Imbusch. Preise auf dem Markt hätten sich binnen weniger Tage um 400 Prozent erhöht. Nun will er sich von kleineren Brennereien mit dem nötigen Alkohol beliefern lassen.

Auch bei der Beschaffung weiterer Flaschen musste der Apotheker kreativ werden und seine Kontakte nutzen. Statt im Handel kauft er nun ab Werk eines Herstellers. Für die Lagerung der Produktionsmittel hat er sich sogar zwei Seecontainer vor die Tür gestellt.

Groß Gewinn machen möchte Imbusch mit der Desinfektionsmittelproduktion in der Apotheke nicht. „Um nicht den Eindruck zu erwecken, Gewinn aus der Krise zu schlagen, verkaufen wir das Desinfektionsmittel zum gleichen Preis wie vorher“, sagt er.

Desinfektionsmittel für den beruflichen Gebrauch

Auch werden die Flaschen nicht per Post verschickt. „Man kann nicht kontrollieren, ob sich jemand eindeckt und die Flaschen dann teuer Online verkauft“, begründet Imbusch. Ihm gehe es darum, dass das Desinfektionsmittel da ankommt, wo es beruflich gebraucht werde. „Wer etwas braucht, kann sich bei mir melden“, sagt Imbusch. Der Lieferdienst sei ausgeweitet worden.

Lesen Sie auch: Desinfektionsmittel selbst herstellen

Auch Privatkunden bekommen, wenn sie es für ihr Gefühl brauchen, Desinfektionsmittel in der Apotheke in Trappenkamp sowie den Filialen in Bornhöved und Malente. Aber in kleinen 100-Milliliter-Flaschen, sagt Imbusch. Normalerweise reiche zu Hause jedoch das gründliche Händewaschen mit Seife.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.