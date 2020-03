Wohnungsbau statt Sportplatz

Henstedt-Ulzburg

Kurz vor dem Ende der Diskussion wurde es Investor Michael Demandt doch zu bunt. „Das ist doch eine Märchenstunde hier gerade. Wir sind doch nicht bei Wünsch-Dir-was“, erklärte der zum offenen und klaren Wort neigende Diplomingenieur aus Rendsburg vor den Mitgliedern des Bauausschusses. Was war geschehen? Am Montagabend stellten Demandt sowie die ortsansässige Grundstücksgesellschaft Manke und Architekt Stefan Röhr-Kramer, Geschäftsführer des Büros „Wir sind“, ihre Vorstellungen für ein neues Wohnquartier am Schäferkampsweg auf dem Rhen vor.

Sportanlage soll für Wohnungsbau weichen

Der Gemeinde Henstedt-Ulzburg gehört dort die Sportanlage, die für eine Wohnbebauung genutzt werden könnte. Die Fraktionen BFB und Bündnis 90/Die Grünen kamen mit allerhand Wünschen um die Ecke, die Demandt schließlich zum deutlichen Statement verleiten ließen. „Das ist so nicht finanzierbar. Und die Firma Manke wird das auch nicht tun, wenn sie was in der Birne hat“, sagte Demandt.

105 Wohneinheiten in Geschossbau, Doppel- und Reihenhäuser

Geht es nach den Investoren Demandt und Manke, werden auf der über zwei Hektar großen Fläche 105 Wohneinheiten gebaut, 57 davon öffentlich finanziert – sprich: Wohnraum zum günstigen Mietpreis. Vor allem in Geschosswohnungen mit zwei Voll-, sowie Staffelgeschossen soll der günstige Wohnraum entstehen. 48 Doppel- und Reihenhäuser sind frei finanziert und somit zum üblichen Mietkurs zu haben. Die Wohnungsgrößen sollen nach Vorstellungen der Planer zwischen 50 und 120 Quadratmeter liegen. Um der Autos Herr zu werden und sie aus der Sicht zu nehmen, sind Tiefgaragen vorgesehen.

BFB und Grüne stellten Anregungen vor

„Wir wollen ein nachhaltiges Quartier schaffen“, betonte Manke-Planerin Corinna Ruth Aissen und versprach, die ökologischen und sozialen Aspekte eines neuen Quartiers nicht zu vernachlässigen. Über ein Mobilitätskonzept müsse man noch sprechen und „gemeinsam gute Inhalte erarbeiten“. Besonders eifrig gearbeitet hatten schon mal die beiden Fraktionen der Wählergemeinschaft BFB und der Grünen, die eigene Präsentationen vorbereitet hatten.

Keine Parkplätze vor den Wohngebäuden?

Jens Iversen betonte, dass es wichtig sei, Wohnquartiere zu entwickeln, die möglichst Autoreduziert, wenn nicht gar Autofrei seien. „Wenn nicht hier, wo dann?“, fragte der BFB-Gemeindevertreter. Er plädierte dafür, keine Parkplätze vor den Gebäuden zuzulassen und brachte sogenannte „Mobility Hubs“ ins Gespräch. Dabei handelt es sich um spezielle Parkhäuser, in denen Autos nicht nur abgestellt werden können, sondern dort auch E-Ladestationen, Energiegewinnung und – so Iversen – vielleicht auch ein Dachspielplatz eingerichtet werden könnte. Architekt Röhr-Kramer wies darauf hin, dass sich dieses wohl eher bei Stadtteilen mit tausenden Bewohnern lohne.

Kritik an den Kritikern

Kurt Göttsch ( Bündnis 90/Die Grünen) hatte gleich 17 Folien erarbeitet und forderte „ein von Autos befreites, ökologisches und CO2-neutrales Quartier, das zur Heimat für die hier lebenden Menschen werden soll und Vorbild für weitere Entwicklungen in Henstedt-Ulzburg sein kann“. Es folgten Anregungen und Ergänzungen, wie die Grünen sich das Wohngebiet vorstellen. „Ich wäre froh, wenn wir uns darauf konzentrierten, was die Firma Manke hier vorgestellt hat“, kommentierte Karin Honerlah (WHU) die Ausführungen von BFB und Grüne. Stephan Holowaty ( FDP), der dem Bauausschuss vorsitzt, erkannte in den Ausführungen der Grünen das vorgestellte Projekt nicht wieder.

Sorgenkind ist der Verkehr

Sorge macht der Ortspolitik tatsächlich der zusätzliche Verkehr, der durch das neue Wohngebiet entstehen würde. Horst Ostwald ( SPD) sprach von einer Zwickmühle, in der die Politik stecke. Zum einen wolle sie günstigen Wohnraum, zum anderen aber weniger Verkehr auf dem Rhen.

Letztlich einstimmig für F- und B-Plan-Änderung

Obgleich kontrovers diskutiert wurde, wurde einstimmig beschlossen, dass der Flächennutzungsplan sowie der Bebauungsplan geändert werden sollen. Mit den Investoren sollen städtebauliche Verträge zur Übernahme der entstehenden Kosten und Schaffung von öffentlich-gefördertem Wohnraum geschlossen werden.

FACTBOX

Michael Demandt ist kein Unbekannter in Henstedt-Ulzburg. Er hat an der Schulstraße zwei Gebäude mit 27 öffentlich geförderten Mietwohnungen, acht frei finanzierten Mietwohnungen plus Tagespflege, Sozialstation und Demenzstation errichtet. Als eine „historische Stunde für Henstedt-Ulzburg“ bezeichnete Bürgermeister Stefan Bauer das Wohnprojekt. Demandt hat dort 4,8 Millionen Euro investiert.