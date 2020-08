Oering

Der Rentner hatte in seinem Garten an der Hauptstraße in Oering Müll verbrannt und war dabei aus unbekannten Gründen selbst in Brand geraten. Nachbarn hatten die Hilferufe gehört und den Senior aus dem Feuer gezogen. Feuerwehr, Notarzt und Rettungshubschrauber rückten an. Per Hubschrauber wurde der Oeringer in die Uni-Klinik Lübeck geflogen.

Fremdverschulden wird ausgeschlossen

Der Mann starb allerdings an seinen schweren Verletzungen. Ein Fremdverschulden, so Polizeisprecher Brockmann, könne ausgeschlossen werden. Der Mann habe öfter Unrat im Garten aufgebrannt.

Anzeige

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.