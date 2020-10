Am Montag stand ein 33-jähriger Hamburger vor dem Amtsgericht Norderstedt, weil er vor zwei Jahren im Arriba Spaßbad seine Ex-Freundin sexuell belästigt haben soll. Er fummelte an der heute 31-Jährigen herum - und schließlich vor ihren Augen an sich selbst. Er kam mit einer Geldstrafe davon.