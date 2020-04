Kaltenkirchen: Gesichtsmasken hängen an der Haustür

Kaltenkirchen

Das Nähen bringt Manuela Andersen-Bendlin große Freude. Vor gut 15 Jahren hat sie das Hobby für sich entdeckt und fertigt seitdem aus Stoff und Garn viele Textilien an. Seit der Corona-Epidemie werden von ihr allerdings nicht T-Shirts und andere Kleidungsstücke genäht, sondern Gesichtsmasken. "Ich leide selber an einer Autoimmunkrankheit", erzählt die 38-Jährige. Schon deshalb war sie, als das Coronavirus sich immer mehr ausbreitete, hellwach.

Erst nur für sich und Freunde genäht

Bereits früh machte Manuela Andersen-Bendlin sich daran, zunächst für sich Masken aus Stoff zu nähen, die Mund und Nase abdecken. Stoffreste von anderen "Näh-Projekten" seien noch genug vorhanden gewesen. Und so ratterte die Nähmaschine oft, wenn die Kaltenkirchenerin von ihrer Arbeit in Henstedt-Ulzburg zurückkam und Feierabend hatte. Sie setzt den Schutz auf, wenn sie einkaufen geht und war zunächst so ziemlich die einzige Kundin, die so die Läden betrat.

Als es klar wurde, dass Corona keine Alltagsfliege war, sondern eine ernsthafte Gefahr, versorgte Andersen-Bendlin auch Nachbarn und Freunde mit den oft bunten Stoffmasken. Nebenbei, wie die engagierte Frau erzählt, nähte sie 300 Masken für Herzkliniken für Kinder.

Ab 18 Uhr können Interessierte vorbeikommen

Irgendwann entstand die Idee, in die größere Produktion zu gehen und viele Menschen mit den Alltagsmasken auszustatten. Nun ist es so, dass die Kaltenkirchenerin jede Nacht zwischen 80 und 100 Masken herstellt. Am Tag darauf werden sie an eine Schnur an die Haustür der Familie am Schwalbenweg 63 in Kaltenkirchen gehängt.

Und ab 18 Uhr können Interessierte vorbeikommen und sich eine Maske nehmen. Das läuft kontaktlos. Wer mag, darf eine Spende für Stoff und Gummiband in den Briefkasten werfen. Der Zuspruch ist groß: Am Ende des Tages sind immer alle Masken weg.

2500 Meter Gummiband, 16 Kilogramm Stoff

Während es zwischenzeitlich etwas knapp wurde mit dem Nähmaterial, hat die Hobbyschneiderin inzwischen keinen Engpass mehr. "Ich habe 2500 Meter Gummiband und gerade 16 Kilogramm neue Stoffe bekommen", verrät Andersen-Bendlin. Die Fertigstellung laufe wie am Schnürchen. Die Familie mit zwei Söhnen und dem Ehemann ziehe da an einem Strang und helfe mit. "Mein Mann schneidet auch mal Stoffe zu", freut die Kaltenkirchenerin sich.

Keine medizinischen Schutzmasken

Manuela Andersen-Bendlin legt Wert darauf, dass es sich bei ihren Stoffmasken um keine medizinischen Schutzmasken handelt. "Aber dieser freiwillige Selbstschutz ist doch besser als nichts", meint sie. Die Corona-Krise habe den Zusammenhalt der Menschen gefördert, "das macht sich bemerkbar", findet die Bürokauffrau. Und die Menschen seien nicht mehr so hektisch. Sie hofft, dass vielleicht noch andere Hobbyschneider eine Leine im Vorgarten spannen und dort selbstgenähte Alltagsmasken hinhängen.

Ehrenamtliche Näher auch in Henstedt-Ulzburgs Partnerstadt

Auf die Idee mit den Stoffmasken an der Leine sind auch die Menschen in Henstedt-Ulzburgs Partnerstadt Wierzchowo in Polen gekommen. Das berichtet Waldemar Bianga, Vorsitzender des Freundeskreises Wierzchowo. In Polen herrscht laut des Henstedt-Ulzburgers Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Renata Borowcyk arbeitet bei der Gemeindeverwaltung in Wierzchowo. Sie hatte in der benachbarten Kreisstadt gesehen, dass dort Ehrenamtliche Masken fertigten und zur Verfügung stellten und brachte diese Aktion mit nach Wierzchowo.

"Jede Nacht nähen fünf Ehrenamtliche jetzt Masken", berichtet Bianga. Der Stoff werde gekauft, das medizinische Vlies als weiteren Schutz in den Masken von einem Verein gespendet. Direkt vor dem Rathaus in Wierzchowo hängen die Alltagsmasken an einer langen Leine und warten auf Nutzer.

