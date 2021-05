Bad Segeberg

Stiftungsvorstand Kai Gräper und Geschäftsführer Dr. Stephan Kronenberg konnten für die Sparkassenstiftung erstmals zwei große Summen aus der Zustiftung überreichen, die Marianne Christiansen in ihrem Testament verfügt hatte. Jeweils 3950 Euro nahmen Peter Stoltenberg, Vorsitzender des Heimatvereins für den Kreis Segeberg, und Uwe Arendt, Leiter des Vereins Muschel, entgegen.

Heimatverein und Kinder-Sterbebegleitung bedacht

Marianne Christiansen, Tochter des Gründers des Unternehmens P.F. Christiansen in Rotenhahn, habe verfügt, dass von ihrem Vermögen Organisationen im Raum Bad Segeberg/Rothenhahn unterstützt werden sollen, die sich für Umwelt, Naturschutz, Heimatkunde und -pflege einsetzen oder karitativ tätig sind, erklärte Kai Gräper.

Peter Stoltenberg dankte für die "sehr großzügige Spende." Die Aktivitäten des Vereins seien aufgrund der Pandemie eingefroren. "Wir bemühen uns, jetzt digitale Konzepte zu entwickeln." Die Stifterin sei lange Jahre Mitglied des Heimatvereins gewesen und habe an Ausfahrten des Vereins teilgenommen – zusammen mit den Eltern von Kai Gräper.

Stifterin war beiden Vereinen zugetan

Mariane Christiansen sei auch der Muschel sehr verbunden, berichtete Uwe Arendt. "Zurzeit werden von uns 26 sterbenskranke Kinder betreut sowie Kinder von sterbenden Eltern." Weil Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Feste ausfallen, bei denen sonst für die Muschel gesammelt werde, sei der Verein auf Spenden angewiesen. "Bei sterbenden Kindern kann man die Arbeit nicht einstellen."

Wie hoch der Betrag der Zustiftung lag, verrieten Gräper und Kronenberg nicht. Es sei aber seit mehreren Jahren die erste in dieser Größenordnung.

Verteilt werden nur Erträge, nicht Zustiftung selbst

Verteilt werden in jedem Jahr die Erträge, die mit der Zustiftung erwirtschaftet wurden. Das Vermögen selbst darf nach Stiftungsrecht nicht angegriffen werden, erinnerte Gräper. "Eigentlich sollte man das Kapital nach Inflation halten. Das können wir aber nicht." Untersagt ist auch, das Vermögen durch riskante Geschäfte zu vermehren. Immobilienfonds und festverzinsliche Papiere werfen derzeit wenig Zinsen ab. Immerhin spare die Stiftung Verwaltungskosten. Die übernehme die Sparkasse Südholstein mit ihrem Personal.

Das Stiftungskapital betrage rund 7,9 Millionen Euro. 1,9 Millionen Euro davon stammen von 17 privaten Zustiftern. In den 27 Jahren ihres Bestehens habe die Stiftung mit den Zinsen annähernd 530 Projekte gefördert. Im vergangenen Jahr konnte die Stiftung 153000 Euro verteilen. "Es gab Zeiten, da hatten wir doppelt so viel", erinnerte Kronenberg. "Es tut weh, weil viele Organisationen Geld brauchen und warten."

Bei kleinen Summen lieber Spende als Zustiftung

Willkommen seien daher Menschen, die es Mariane Christiansen nachtun wollen. Es sollte aber mindestens eine fünf-, besser eine sechsstellige Summe sein, sagte Kronenberg. Sonst lohne der Aufwand nicht. "Bei kleineren Summen ist eine einfache Spende an die Stiftung sinnvoller."

Im kommenden Jahr wird auf jeden Fall wieder mit einigen Schecks an die Gönnerin Marianne Christiansen erinnert – und an ihren Vater Peter Freimann Christiansen, der das Unternehmen am 1. April 1932 gründete. Um der Arbeitslosigkeit zu entkommen, verkaufte er sein Motorrad und eröffnete in einem sieben mal acht Meter großen Raum eine Werkstatt für die Reparatur von Fahrzeugen aller Art.

Im Laufe der Jahrzehnte konnte er den Kfz- und Landmaschinenbetrieb trotz erheblicher Rückschläge immer wieder erweitern. Service und Offenheit für technische Entwicklungen sorgten für Wachstum, bis das Unternehmen 2004 schloss.