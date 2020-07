Trappenkamp/Leezen

Auf der Autobahn 21 zwischen Leezen und Trappenkamp sind dringende Markierungsarbeiten notwendig, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV) mit.

Deshalb sind vom Montag, 6. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 17. Juli, entsprechende Arbeiten auf dem knapp 23 Kilometer langem Autobahnabschnitt angekündigt – täglich von 7.30 bis 18 Uhr.

Anzeige

Markierungsarbeiten vom Wetter abhängig

Die Arbeiten finden zeitlich versetzt in beiden Richtungen der A21 statt. Geplant sei, die Arbeiten ab Höhe Schackendorf zu beginnen in Fahrtrichtung Süden, also Leezen. Allerdings, so der LBV, entscheidet der Auftragnehmer den genauen Bauablauf, dieser sei auch stark wetterabhängig.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Diese Straßen werden 2020 saniert

Für die Arbeiten ist es laut LBV stellenweise nötig, die alten Markierungen mit einer Feinfräse abzutragen. In mehreren Anschlusstellen sollen die Markierungen aufgefrischt werden, streckenweise müssen die gesamten Marierungen auf dem Fahrbahnquerschnitt erneuert werden.

Baustelle wandert

Dabei kommen verschiedene Maschinen zum Einsatz oder es sind Umbauarbeiten notwendig. Für die unterschiedlichen Arbeiten sei jedes Mal eine Baustellensicherung erforderlich, die aufgebaut, umgebaut und abgebaut werden muss. "Das nimmt viel Zeit in Anspruch", so der LBV.

Lesen Sie auch:B205 zwischen Neumünster und Wahlstedt bis November gesperrt

Auch witterungsbedingt kann es zu Unterbrechungen kommen. Es könne nicht vorhergesagt werden, wie schnell die Arbeiten vorankommen.

Tempo 60 im Baustellenbereich

Wegen der langen Bauzeit soll auf eine Vollsperrung der Autobahn verzichtet werden. Ziel sei es, dass jeweils eine Fahrspur befahrbar bleibt, teilt der LBV mit. Im Baustellenbereich gilt dann Tempo 60. Eine Umleitung führe direkt am Baufeld vorbei.

"Die Baustelle wandelt sich täglich, teilweise sogar im Laufe des Tages, und wird somit auch anders verschwenkt und beschildert", so der LBV. Eine Umleitung über das nachgeordnete Netz sollte demnach nicht erforderlich werden.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.