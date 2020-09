Rickling

Bei spätsommerlichem Wetter herrschte kürzlich beste Laune rund um das neue Dorfzentrum Alte Schule. Zahlreiche Vertreter von Vereinen und Verbänden, Gemeindepolitik und andere interessierte Bürger nutzten die erste Gelegenheit, um diejenigen kennenzulernen, die hier in den kommenden Jahren für Leben sorgen wollen.

Schon kurz vor der offiziellen Eröffnung des Kultur- und Kommunikationszentrums am Sonntag, 27. September, hatte die Diakonie Altholstein zu einer ersten Einweihungsfeier eingeladen. Sie betreibt im Erdgeschoss eine Sozialstation.

Anzeige

Quartiersmanagerin für Rickling

Außerdem ist die Diakonie Arbeitgeberin der Quartiersmanagerin Jessica Wölm. Auftrag der Pädagogin ist, das Miteinander in der Gemeinde mit 3200 Einwohnern zu beflügeln, das Nachbarschaftsleben anzuregen und Vereine bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Weitere KN+ Artikel

Das Gehalt der 36-Jährigen wird drei Jahre lang zu 80 Prozent von der Deutschen Fernsehlotterie finanziert. Die übrigen 20 Prozent zahlt die Diakonie Altholstein. "Wenn das Projekt erfolgreich verläuft, haben wir die Aussicht auf eine Verlängerung um zwei Jahre", sagte Projektkoordinatorin Semra Basoglu von der Diakonie Altholstein.

Erschwernis durch Corona

Leider werde die Arbeit zurzeit durch die Corona-Umstände behindert, bedauerte Jessica Wölm, die ihr Büro im ersten Stock neben dem Gemeindebüro bezogen hat. Trotzdem habe sie schon Vertreter von Vereinen und Verbänden zu einem runden Tisch eingeladen. Durch das Miteinander reden sollen neue Ideen entstehe, wie das Leben in Rickling bereichert werden kann.

Um das blühende Leben der Zukunft anschaulich zu machen, hatte die Diakonie-Mitarbeiterin in der Gemeinde 500 Tüten mit Blumensamen verteilt. Das erste Dutzend Blumentöpfe wurde schon mitgebracht. "Ich hoffe, dass in den kommenden Tagen noch mehr kommen", sagte Wölm, während sich die Besucher bei Musik des Gitarristen Tanno Hopp im Hof blendend unterhielten.

Bürgermeister ist begeistert

Die Sprechzeiten von Jessica Wölm sind dienstags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 01514/0142177.

Bürgermeister Keno Jantzen zeigte sich begeistert von der Kooperation. Die Gemeindepolitik werde im Sinne des Miteinanders mit gutem Beispiel vorangehen. So sollen sich die Fraktionen zu ihren Sitzungen künftig am selben Abend in den Räumen der Alten Schule treffen und die Pächterin des Cafés bewegen, sie anschließend zu bewirten. "Es ist wichtig, nach harten politischen Diskussionen noch zusammenzusitzen und persönlich reden zu können", sagte Jantzen, dem das Miteinander im Dorf ein wichtiges Anliegen ist.

Auch Feiern möglich

Pächterin Christiane Schier zeigte sich aufgeschlossen gegenüber persönlichen Wünschen. Auch Konfirmationen und andere Familienfeiern sollen in Zukunft im Café gefeiert werden. Dass man hier gut verpflegt wird, sah man den zufriedenen Gesichtern der Kunden an.

Geöffnet hat das Café montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 11 Uhr sowie freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Neben wechselnden kleinen Gerichten bietet die erfahrene Köchin auch belegte Brötchen und hausgemachte Torten an. Dank freiem WLAN kann nebenbei im Internet gesurft werden. Frühstück müsse allerdings bestellt werden. In der Anfangszeit könne sie nicht alles vorrätig halten, bat sie um Verständnis.

Führungen durch umgebautes Haus

Nachdem der Auftakt eher im Zeichen der Diakonie-Sozialstation und des Quartiersmanagements stand, sollen am Sonntag, 27. September, ab 11 Uhr bei einer weiteren Einweihungsfeier das Haus, die Kommunalgemeinde und die Vereine und Verbände im Mittelpunkt stehen. Gefeiert wird draußen, bei widrigem Wetter im Zelt. Bei Führungen durch das Gebäude sollen die Besucher aber auch in Kleingruppen die Chance haben, sich die Räume anzuschauen.

Mit denen ist Jantzen absolut zufrieden. Im großen Saal im Obergeschoss kann er sich gut kommunales Kino und andere kulturelle Veranstaltungen vorstellen. Besonders gemütlich mit Teppichboden und Sesseln hat es sich der Plattdütsch Vereen in seiner Bibliothek eingerichtet.

Lob von Seniorenbeirat

Viel Arbeit wartet im Gemeindearchiv auf Freiwillige, die Lust haben, in alten Akten zu stöbern. Und Vertreter von Vereinen und Verbänden haben die Möglichkeit, in gemeinsamen Büros und Besprechungsräumen ihre Arbeit zu erledigen.

Margot Santen, Vorsitzende des Seniorenbeirates, die man in Rickling durchaus als kritischen Geist kennt, hatte für das Ganze ein großes Lob: "Alles wunderbar, keine Mängel."

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.