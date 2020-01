Ab dem 1. März 2020 gilt in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen die Impfpflicht für Masern. Während sich Kindergärten gut aufgestellt sehen, herrscht in den Grundschulen Unsicherheit über die Umsetzung. Bisher fehlen offizielle Handlungsanweisungen – auch im Schulamt in Bad Segeberg.