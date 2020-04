Bürgermeister bittet um Einhaltung

Kaltenkirchen

Hanno Krause bittet alle Kaltenkirchener, die Maskenpflicht ernst zu nehmen und mitzumachen, um die Übertragungsrisiken des Coronavirus in den Geschäften und im ÖPNV zu mindern.

"Sie helfen damit sich selbst und allen anderen in Ihrem Umfeld. Sprechen Sie bitte Nachbarn höflich an, wenn Sie keine Maske tragen. Auch das hilft uns allen", ruft der Bürgermeister auf.

Die eigene Einsicht helfe mehr, als ein zu kontrollierendes Gebot. "Wir können die Krise nur zusammen und mit dem nötigen Verständnis füreinander überstehen. Nehmen Sie bitte Rücksicht, auch wenn das Maske tragen unangenehm sein sollte." Ziel sei es, dadurch schnell wieder in den normalen Gang des Tagesablaufs zu kommen.

Auch während der Stadtvertretersitzung am Dienstagabend in der Sporthalle am Marschweg, der ersten seit Beginn der Corona-Krise, galt Maskenpflicht. Die Schutzmasken wurden am Eingang der Sporthalle verteilt. Die Masken mussten allerdings nur bei Bewegung durch die Halle, beim Eintreten und Verlassen getragen werden.

