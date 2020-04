"Lästig", "unsinnig" aber auch "sinnvoll" - so lauten Antworten von Fahrgästen, die KN-Online am Mittwoch am Bahnhof in Bad Bramstedt befragte. Doch es nützt nichts: Die Maskenpflicht gilt auch in der AKN, die ihre Kontrolleure zur Überwachung einsetzt. Anzeigen will sie Maskensünder vorerst nicht.