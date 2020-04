Schutz oder schädlich?

Kaltenkirchen

Petra Gröschner, Inhaberin des " Steckenpferds" las davon in der Zeitung und rief am Mittwochmorgen gleich beim Ordnungsamt an, um ganz sicherzugehen. Es stimmte: Das Verkaufspersonal ist nicht verpflichtet, während der Arbeit Schutzmasken zu tragen.

Masken tragen ist belastend

"Und das ist auch gut so, dafür sind wir sehr dankbar", sagt Mitarbeiterin Claudia Körner. Sie und ihre Kolleginnen empfinden das stundenlange Tragen der Masken als belastend. "Es ist auch gesundheitsschädlich. Wir haben eine Apothekerin gefragt", sagt Körner. Sie erfuhren: Nicht länger als eine halbe Stunde am Stück sollte man eine Schutzmaske tragen und das auch nicht öfter als viermal am Tag. "Ich bin mir ganz sicher, dass ich vom Maske tragen Halsschmerzen hatte", sagt Körner.

Lieber Visiere statt Masken

Ihre Kollegin Ingrid Kraft sagt: "Es bleibt abzuwarten, wann die erste Verkäuferin kollabiert, weil sie zu lange eine Maske getragen hat." Die Mitarbeiterinnen beim Steckenpferd werden demnächst wahrscheinlich auf Visiere umsteigen. Die seien deutlich angenehmer zu tragen. "Wir halten uns streng an die Abstandsregeln und haben auch einen Spuckschutz an der Kasse", sagt Körner. "Durch die Masken kommen sich die Menschen wieder näher, das ist keine gute Entwicklung", sagt Ingrid Kraft.

Kunden fühlen sich sicherer

Kunden sind seit Mittwoch verpflichtet, beim Einkaufen Masken zu tragen. Bei Uta Schüler kommt das gut an, sie finde sogar, dass diese Entscheidung zu spät kam. Als Risikopatientin trägt sie schon seit Wochen eine Schutzmaske, wenn sie ihr Zuhause verlässt. "Da bin ich mir immer komisch vorgekommen. Ich finde es super, dass jetzt alle Masken tragen müssen, dadurch fühle ich mich sicherer."

