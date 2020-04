So hatte Manuela Andersen-Bendlin sich das nicht vorgestellt. Die Kaltenkirchenerin näht jede Nacht Mund-Nase-Alltagsmasken und hängt sie an die Haustür. Am Dienstagabend standen dort über 300 Menschen. Weil sie keine Masken mehr hatte, wurde die ehrenamtliche Näherin sogar beschimpft.

Von Nicole Scholmann