Mehr Kinder in der Notbetreuung

Henstedt-Ulzburg

"Ich rechne noch mit mehr Kindern", sagt Mathias Schilling. Vor der Lockerung wurden 23 Kinder betreut. Bevor wegen Corona alle Kitas geschlossen wurden, besuchten etwa 1500 Kinder die zehn Gemeindekitas in Henstedt-Ulzburg.

Auch Kinder von Alleinerziehenden werden betreut

Das Land Schleswig-Holstein hatte ab Montag die Regelung der Betreuung erweitert. Nun dürfen auch Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden die Angebote der Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Das gilt laut Kreisverwaltung Segeberg auch für Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in einem Bereich arbeitet, der für die Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen notwendig ist.

Mehr Erzieherinnen im Einsatz

"Wir können noch nicht abschätzen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickeln wird", erklärt Schilling. Es seien nun auch mehr Erzieherinnen und Aufsichtspersonen im Einsatz als in den vergangenen Wochen. Von einer Normalität will der Eigenbetrieb-Leiter nicht sprechen, davon sei man noch weit entfernt. Aber seine Kolleginnen seien gewillt, Eltern und Kindern eine gute Betreuung zu bieten. Zurzeit verpflegen Erzieher und Kinder sich noch selbst. Der Caterer sei noch in Kurzarbeit.

"Die Kinder machen einen guten Job."

Über das Thema Corona werde selbstverständlich mit den Kindern gesprochen. Es sei natürlich ab und an schwierig, die Abstands- und Kontaktregeln einzuhalten, aber "die Kinder machen einen sehr guten Job". Das habe er aus seinen Einrichtungen gehört. Die Mädchen und Jungen würden gut mit der Situation umgehen.

