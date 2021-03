Henstedt-Ulzburg

Am Ende waren es neun zu vier Stimmen für den Neubau des Alstergymnasiums in Henstedt-Ulzburg. Einzig die CDU-Fraktion - seit Jahren ein Verfechter der günstigeren Sanierung des Gebäudes - stimmte gegen das Millionen-teure Projekt. Im Finanz- und Wirtschaftsausschuss, der als Videokonferenz tagte, stellte die Verwaltung mehrere Varianten vor, wie das Projekt laufen könnte und welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten es gebe.

Neuer Schwung für ein altes Thema

Lange war es ruhig gewesen um das Thema, im November 2019 hatten die Parteien und Wählergemeinschaften in Henstedt-Ulzburg sich das letzte Mal in der Öffentlichkeit mit der Frage Neubau oder Sanierung beschäftigt. Damals hatten die Mitglieder des Planungs- und des Bildungsausschusses sich in einer Sitzung mehrheitlich für die Errichtung einer ganz neuen Schule ausgesprochen. Beide Gremien, die gemeinsam tagten, folgten der Empfehlung des Arbeitskreises, der zuvor ausführlich und hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert hatte.

Für den Neubau stimmten im Winter 2019 sieben Kommunalpolitiker von BFB, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und SPD, dagegen drei Ausschussmitglieder (zwei der CDU und ein WHU-Mitglied). Es gab drei Enthaltungen (zwei der CDU und ein WHUler). Bei der Abstimmung im Finanzausschuss am Montag war die Stimmung eine andere: Die CDU stimmte geschlossen gegen eine neue Schule, alle anderen Fraktionen dafür.

Das größte Problem ist die Trinkwasseranlage

Deutliche Worte in der Diskussion vor der Abstimmung fand Jens Iversen. "Das Gebäude ist nicht mehr zeitgemäß, es ist nicht sinnvoll, es zu sanieren. Wir können unseren Schülern das nicht mehr zumuten", erklärte der BFB-Fraktionschef. Das größte Problem des Alstergymnasiums ist, wie Lars Möller von der Gemeindeverwaltung erklärte, immer noch die Trinkwasserleitung. Es gebe sowohl in der Sporthalle als auch im Hauptgebäude erhebliche Mängel. Die seien eine Gesundheitsgefahr. In den Wasserleitungen siedeln sich regelmäßig Bakterienkolonien an, wie es in der Ausarbeitung der Verwaltung heißt.

Liberale wiesen schon 2014 auf das marode Gebäude hin

Die FDP erinnerte daran, dass die Liberalen bereits 2014 gesagt hatten, dass das Gebäude marode sei. Das erklärte der Fraktionsvorsitzende Klaus-Peter Eberhard. Karin Honerlah (WHU) verlangte eine genaue Berechnung, was eine neue Wasseranlage kosten würde. Auch müsse man sich genau überlegen, ob ein Neubau für die Kommune finanzierbar sei, "sonst vergaloppieren wir uns, das können wir uns nicht leisten".

Lesen Sie auch:Schulleiter Michael Höpner verlässt das Alstergymnasium

Dieter Riemenschneider (SPD) erinnerte daran, dass Henstedt-Ulzburg bereits seit geraumer Zeit jedes Jahr viel Geld in das Alstergymnasium stecke, um es am Laufen zu halten. Beschult werde dort unter "hinterwäldnerischen Bedingungen". Folker Brocks von der CDU erklärte, dass die Finanzierung nicht gesichert sei, "wir werden das meiste selbst finanzieren müssen". Die Grünen erhoffen sich von einem Neubau ein modernes Gebäude mit bester Ökobilanz.

Das jetzige Gebäude hatte 6,1 Millionen Mark gekostet

Dass Henstedt-Ulzburg Geld in die Hand nehmen muss, um eine neue Schule zu bauen, ist allen Beteiligten klar. Hatte das Alstergymnasium im Jahr 1978, als es eingeweiht wurde, noch 6,1 Millionen Mark gekostet, geht es heute nach einer Schätzung um mindestens 41 Millionen Euro. So viel würde ein Neubau auf dem bestehenden Gelände kosten. Ein neues Gebäude an anderem Standort würde mit fast 50 Millionen Euro zu Buche schlagen. Eine Sanierung hingegen koste etwa 23 Millionen Euro. Aber: "Dann haben wir eine Restnutzungsdauer von nur 25 Jahren", erklärte Verwaltungsmitarbeiter Lars Möller.

Ein Neubau werde bis zu 80 Jahre genutzt werden können. Bärbel Brix, Chefin der Kämmerei der Gemeinde, ging auf die Finanzierung ein. Man könne davon ausgehen, dass eine Finanzierung über 40 Jahre möglich sei. Zudem gebe es gute Zinsangebote und geeignete Darlehensprogramme. Es soll nun laut Beschluss ein eigener Ausschuss für den Neubau des Alstergymnasiums eingerichtet werden. Dort sollen - anders als im Arbeitskreis - Entscheidungen getroffen werden können, ohne dass sie unnötig durch andere Ausschüsse gehen müssten.

Die nächsten Schritte folgen in Kürze

Der Planungsausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am Montag, 15. März, ab 18.30 Uhr digital und im Rathaus erneut mit dem Neubau des Alstergymnasiums. Einen Tag später wird die Gemeindevertretung den Grundsatzbeschluss fassen. Bleibt es bei den Mehrheiten, die es in den Ausschüssen gab, steht der weiteren Planung des Projektes nichts im Weg. Es könnte dann das größte Bauprojekt des Jahrzehnts für Henstedt-Ulzburg werden.

Lesen Sie auch:Informationen zum Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg

Bei der Einweihung des jetzigen Gebäudes des Alstergymnasiums - es handelte sich damals noch um ein Schulzentrum - am 2. November 1978 hatte Bürgervorsteher Johannes Engelbrecht den Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg in der für damalige Verhältnisse modernen Schule begrüßen können. Der Landesvater hatte in seiner Festrede der Gemeinde Henstedt-Ulzburg bescheinigt, in "den zurückliegenden Jahren große Anstrengungen unternommen zu haben, um ihren Kindern in zeitgemäßen Gebäuden gute Startbedingungen für die berufliche Zukunft zu geben". Stoltenberg hatte, wie die Segeberger Zeitung damals berichtete, entgegen den Vorstellungen des Generalschulbauplanes für den Bau in Henstedt-Ulzburg votiert.