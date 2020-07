Einkaufen wird in Segeberg günstiger: Ab heute greift die vom Bund beschlossene Mehrwertsteuer-Senkung, die vom Einzelhandel an die Kunden weitergegeben wird. In vielen Geschäften haben die Mitarbeiter Zusatzschichten eingelegt, um Preisschilder auszutauschen und Kassensysteme umzustellen.