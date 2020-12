Lange musste Mia (13) aus Trappenkamp warten, bis sich ein Promi getraut hat, gegen sie anzutreten bei der TV-Sendung "Klein gegen Groß" in der ARD. Die junge Turnerin hat sich mit der "Todesrolle" am Reck beworben. Am 2. Januar läuft die Show und Mias Duell im Fernsehen. Wir haben Mia besucht.