Es war ein aufregender Abend für Mia Beilfuß und ihre Familie in Trappenkamp. Am Sonnabend lief die Sendung "Klein gegen Groß" - mit der 13-Jährigen als Kandidatin und ihrem spektakulären Duell an der Reckstange. Ihrer Konkurrentin Profi-Sportlerin Sabine Schöffmann wurde sehr schwindelig.