Nach der Durchsuchung beim 52-Jährigen aus Norderstedt ist es in zwei Tagen von der Sicherstellung des Wohnmobils zur U-Haft gekommen. Dass der Mann zum Beschuldigten im Missbrauchskomplex Münster wurde und eine Tat gestand, hat laut Ermittlern einen Grund: Das zehnjährige Opfer hat ihn belastet.

Fälle in Münster

Fälle in Münster - Festnahme nach Missbrauch: Zehnjähriges Opfer hat Norderstedter erkannt

Fälle in Münster - Festnahme nach Missbrauch: Zehnjähriges Opfer hat Norderstedter erkannt

Von Niklas Wieczorek