Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Münster am Dienstagmittag erklärten, gehen die Behörden von einem engen Kontakt des 52-jährigen Norderstedters mit den bereits in diesem Komplex Verhafteten aus.

Konkret soll er sich im Juli 2019 mit einem 36-Jährigen aus Langenhagen und dem Hauptbeschuldigten sowie dem zehnjährigen Missbrauchsopfer auf einem Campingplatz in Niedersachsen aufgehalten haben. Laut Ermittlern ist anzunehmen, dass mindestens der Langenhagener sich dort an Taten beteiligte oder davon wusste.

Genauer Vorwurf gegen Norderstedter noch offen

Noch unklar ist der genaue Vorwurf gegenüber dem Norderstedter: "Inwieweit er sich aktiv an den Taten beteiligte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen", erklärten die Behörden. Sein Wohmobil sei im Rahmen des Einsatzes am Dienstagmorgen gesichert worden. Festgenommen wurde der Norderstedter aber nicht.

Nach KN-online-Informationen handelte es sich dabei um den einzigen Einsatzort in Schleswig-Holstein. Kriminaleinheiten und Beamte aus dem Bundesland waren nicht aktiv an den Durchsuchungen beteiligt.

Über die Einsätze informierte zunächst Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ( CDU) am Dienstagmorgen in einer Sitzung mehrerer Landtagsausschüsse von NRW. Demnach sind insgesamt 180 Polizisten in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein am Dienstagmorgen im Einsatz gewesen.

Ergebnis der konzertierten Aktion laut Reul: Die Zahl der Tatverdächtigen ist auf 21 angestiegen, insgesamt zehn von ihnen sitzen in Haft. Drei davon sind am Dienstagmorgen festgenommen worden – drei weitere wurden im Rahmen dieses Einsatzes identifiziert. Außerdem gebe es Hinweise auf ein weiteres Opfer, so Reul.

Laut Ermittlungsbehörden sind die weiteren festgenommenen Beschuldigten ein 26-Jähriger aus Aachen sowie zwei 29 und 49 Jahre alte Männer aus Hannover. Ermittlungen laufen neben den bereits genannten außerdem gegen einen 34-Jährigen aus Heiligenhaus.

"Weitere Kinder wurden aus der tagtäglichen Hölle befreit"

"Weitere Kinder wurden aus der tagtäglichen Hölle befreit", sagte Reul als Fazit in der Ausschusssitzung. Aber er gab auch einen Ausblick, dass die Ermittlungen weitergehen. "Die Befreiung der Opfer hat für uns immer die höchste Priorität." Jeder erwischte Verdächtige sei "ein Fortschritt".

Der Münsteraner Missbrauchskomplex war Anfang Juni bekannt geworden: Als Hauptverdächtiger gilt ein 27-jähriger IT-Spezialist, der wegen Kinderpornografie bereits vorbestraft war. Daher gab es in den NRW-Ausschüssen auch etliche kritische Nachfragen zu möglichen Versäumnissen der Behörden und des Jugendamtes.

Der Mann soll den zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin missbraucht haben. Die Ermittler hatten nach bisherigen Informationen insgesamt 400 Terrabyte kinderpornografisches Material gefunden. Als Zentrum des Geschehens gilt eine Gartenlaube im Stadtteil Münster-Kinderhaus.

