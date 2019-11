In drei Landesministerien und beim Gebäudemanagement Schleswig-Holstein wurden am Mittwoch hektisch Unterlagen gewälzt, warum die Turnhalle Boostedt in der ehemaligen Rantzau-Kaserne seit Anfang November für die Nutzung durch Schule und Vereine gesperrt wurde. Ergebnis am Abend: ein Missverständnis?