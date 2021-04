Kreis Segeberg

Für die Bürger ändert sich dagegen nichts: Notruf 112 und die Rufnummer 04551/19222 bleiben. Die Feuerwehren werden wie bislang ausrücken, und auch die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH).

Die Polizeidirektion Bad Segeberg lässt ihre Fahrten schon seit 2010 von Elmshorn aus leiten. Für sie ist das Land zuständig, für Feuerwehr und Rettungsdienst ist es der Kreis Segeberg.

Leitstellen-Vertrag vorzeitig beendet

Dem Ortswechsel vorausgegangen waren viele Diskussionen über den bisherigen Dienstleistungsvertrag des Kreises mit der Stadt Norderstedt. Dieser wäre zwar noch länger gelaufen. Aber Stadt und Kreis, in manch anderen Punkten zuletzt vielfach uneins, hatten beschlossen, dass sich die Wege besser trennen sollten.

Der Kreis war in Teilen offenbar unzufrieden, hätte seine Zuschüsse von bislang 250.000 Euro deutlich erhöhen müssen. Der Stadt drohten ebenfalls hohe Kosten wegen nötiger Investitionen. Im Hintergrund schwelt außerdem ein Prüfauftrag der Stadtpolitiker aus Norderstedt, die Stadtverwaltung möge doch mal den Nutzen und die Kosten für eine mögliche Trennung vom Kreis Segeberg prüfen.

Mitarbeiter hatten sich neu bewerben müssen

Über den Tisch gezogen und als "Spielball der Politik" fühlen sich offenbar einige ehemalige Leitstellen-Mitarbeiter in Norderstedt, die anonym bleiben wollen. Sie sind bei der Stadt angestellt. Sie seien von Stadt und Kreis schlecht informiert worden, fühlen sich "im Regen stehen gelassen", lautet die gegenüber KN-online geäußerte Kritik. Es habe keine Überleitung gegeben, auch kein Angebot dafür. Die Mitarbeiter hätten sich vielmehr neu auf den Job in Elmshorn bewerben müssen.

Das bestätigt Silke Linne, Pressesprecherin des Kreises Pinneberg, Träger der Leitstelle, die 2018 einen Neubau bezog. "Es handelt sich nicht um einen Betriebsübergang. Es musste keine Personalüberleitung erfolgen." Allen Mitarbeitern aus Norderstedt sei angeboten worden, sich neu in Elmshorn zu bewerben. Zwei Mitarbeiter hätten dies getan, die Bewerbungen aber zurückgezogen. "Obwohl ein großes Interesse an der Übernahme bestand", versichert Linne. Zwei andere Mitarbeiter seien bereits Anfang 2021 nach Elmshorn gewechselt.

Nicht ausreichende Ortskenntnis?

Außerdem hätten nach ihrem Wissen nach Auflösung der Leitstelle in Norderstedt die Stadt und die Betroffenen "jeweils individuelle Lösungen gefunden".

Doch vielen Disponenten scheinen die Angebote zu vage gewesen zu sein, weshalb sich manche woanders hin beworben hätten, heißt es hinter vorgehaltener Hand von Kritikern. Deshalb habe die Leitstelle in Norderstedt auch nur noch bis Ende März dort betrieben werden können.

Außerdem wurde der Vorwurf laut, die Kräfte in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hätten doch gar keine Ortskenntnis im Kreis Segeberg. Auch dies weist Kreissprecherin Silke Linne zurück. "Die Disposition von vier Kreisen über eine Regionalleitstelle ist nicht neu. Die Polizei disponiert bereits seit 2010 ihre Einsätze in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Segeberg und Pinneberg aus der Kooperativen Regionalleitstelle (KRLS) West."

Moderne Technik erleichtert Arbeit

Den Disponenten stünden an ihren modernen Einsatzleitplätzen digitale Kartensysteme zur Verfügung. Außerdem sei rechtzeitig vor Aufschaltung des Kreises Segeberg eine moderne "AML-Funktion (Advanced Mobile Location)" zur sicheren Ortung von Mobiltelefonteilnehmern bei einem Notruf über 112 in den Einsatzleitrechner integriert worden. Auf diese Weise seien unbekannte Einsatzorte schneller zu finden.

Alle Einsatzmittel des Rettungsdienstes RKiSH und auch schon einzelne Einsatzfahrzeuge anderer Organisationen würden zudem mit modernem GPS-Routing zum Einsatzort geführt, also mithilfe von Satellitenfunk, sagt Linne. Zusätzlich seien alle Disponenten durch erfahrene Segeberger Einsatzkräfte auf die Besonderheiten im Kreis Segeberg hin geschult worden. "Durch den täglichen Umgang mit Orten und Entfernungen erlangen sie sehr schnell eine große Routine."

Sorge: Zu wenig Personal in Leitstelle

Die Kritik, die Leitstelle stelle zu wenig Personal für die Arbeit im Kreis Segeberg zur Verfügung, weist Linne ebenfalls zurück. "In einer Regionalleitstelle wird nicht nach Disponenten für eine bestimmte Region unterschieden. An Wochenenden und Feiertagen werden Vorhaltungen an den regelmäßigen Bedarf inklusive Risikozuschlag angepasst." Externe Sachverständige legten die Schlüssel nach einer für alle Leitstellen in Schleswig-Holstein verbindlichen Methodik fest.

Die Wechsel der Leitstelle hat Folgen auch für die über hundert Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg. Sie mussten ihre Daten zur Alarm- und Ausrücke-Ordnung neu an die Leitstelle Elmshorn übermitteln. "Die vorhandenen Daten entsprachen nicht dem Standard der landesweit vereinheitlichten Schadenarten", sagt Linne.

Alarmpläne neu angelegt

Die meiste Arbeit hätten die Serviceeinheit IT der Regionalleitstelle und eine Arbeitsgruppe des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg geleistet, die Gefahrenabwehreinheiten zuarbeitet. "Als Anleitung für diese Aufgabe wurde eigens ein Schulungsvideo produziert." Nun seien alle Alarmpläne in ein landesweit eingesetztes Format integriert. "Außerdem konnten durch die Neuanlage zusätzliche Funktionen bereitgestellt werden."

Zufrieden scheint zumindest Segebergs Kreiswehrführer Jörg Nero. Mit Dank und vielen warmen Worten verabschiedete er seine Kollegen aus der Leitstelle in Norderstedt. "Die guten Erinnerungen werden bleiben, und wir werden uns bei einem Wiedersehen sicherlich viel zu erzählen haben."

Kreis Pinneberg federführend

Leitstellenleiter Stephan Bandlow ist optimistisch, dass die Kooperation in Elmshorn klappt. "Mit dem kommunalen Schulterschluss sind die Zuständigkeitsbereiche für die Notrufe 112 und 110 nun einheitlich. Schnittstellen und früher unvermeidbare Zeitverluste zur Weiterleitung und während der Bearbeitung von gemeinsamen Einsätzen gehören nun der Vergangenheit an."

Die RKiSH habe zudem nun weniger Leitstellen als Ansprechpartner, muss also nicht mehr zusätzlich Norderstedt anfunken. Und Fachbereichsleiter Jürgen Tober aus der Pinneberger Kreisverwaltung sieht einen weiteren Vorteil: "Die großen Kooperationen in der Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge führen zu einer Professionalität, die ein Partner allein nicht hätte aufbauen können."

Kreis Segeberg muss dreimal so viel zahlen

Für den Kreis Segeberg wird es nicht billiger. Bislang überwies er nur 250.000 Euro pro Jahr nach Norderstedt. Denn dieser Betrag war gedeckelt, sagt Silke Linne vom Kreis Pinneberg. Einen Großteil hätten zwar die Krankenkassen für den Rettungsdienstanteil übernommen, den die Kassen zu finanzieren haben. Den Rest der Kosten hätte Norderstedt bezahlen müssen.

Nun gilt: Der Kreis Segeberg hat in Elmshorn einen Kostenanteil von 2,13 Millionen Euro pro Jahr. 1,4 Millionen Euro übernehmen die Kassen. 746.000 Euro für die Arbeit des Brand- und Katastrophenschutzes muss der Kreis Segeberg zahlen.