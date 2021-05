Fast 15 Monate dauern die Corona-Beschränkungen jetzt an. Der Mitmach-Zirkus Zaretti der Familie Maatz konnte in der ganzen Zeit nur zwei Monate die Manege öffnen. Seit Montag steht das Zelt nun an der Grundschule am Storchennest in Bad Bramstedt – allerdings gibt es keine Aufführungen.