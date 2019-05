Kattendorf

Der eigentliche Kern des Stückes ist schnell wiedergegeben: Steffi und ihre „Gang“ terrorisieren die Schule, niemand ist vor ihren „Späßen“ sicher, erst recht nicht die Kleineren und Schwächeren. Irgendwann ist für Zoe ( Emilie Hübner) die rote Linie überschritten. Sie will aussteigen, sich von ihren selbsterklärten „Badgirls“ lossagen. Doch das kann Steffi ( Marie Kolbeck), die unumstrittene Anführerin nicht durchgehen lassen. Gemeinsam ersinnt die Gang einen Racheplan, der nicht nur auf Zoe abzielt.

Moralische Grundfragen im Theater

Die moralische Grundfrage von „ MachtSpiel!“, die die Autorin Marion Bryx hier unterschwellig einfließen lässt, lautet: Warum sind die Bösen böse? Können Böse auch gut sein? Wann erkenne ich wer was ist? – Und wie leicht sind auch die Guten für das Böse verfänglich?

Vordergründig gibt es die Bösen, die Gang um Steffi. Und die Guten im Stück, die Schwachen, zu denen späterhin auch Zoe stoßen möchte. Doch die Haupt-Charaktere in diesem Stück sind nicht nur schwarz oder weiß, sondern kreisen genau um diese Frage. Steffi etwa findet Macht „geil“ – eigentlich. Denn die Abkehr von Zoe trifft sie wie eine Art Liebesentzug, was sie vor ihrer Gang ( Emily Meyer, Leonie Schotters, Leo Pingel und Karolina Hinz) nicht zugeben würde, da sie so Schwäche zeigte. Stattdessen offenbart sie sich in einer Szene dem „Seelen-Schrottplatz“ – ihrem Tagebuch: „Zoe war die Einzige, die mich halbwegs verstanden hat. Ich werde sie echt vermissen. Aber ich darf das nicht zeigen. Meine Mädels erwarten von mir, dass ich Zoe fertig mache. Aber ich will ihr andererseits auch nicht richtig weg tun...“

Jugenddrama zwischen Fiktion und Realität

Das Jugenddrama, das an vielen Stellen wie ein US-amerikanischer Teenagerfilm mit Cheerleadern daherkommt, zeigt hier, wie vielschichtig die Charaktere angelegt und wie gestört dabei die gegenseitigen Beziehungen sind. Steffi, die Chefin, fühlt sich von gruppendynamischen Prozessen dazu gezwungen, böser zu sein, als sie vermutlich ist. Und Zoe? Der wird zu Recht von den Guten ( Anton Schäfer, Désirée Stach, Annalena Keitel, Jette Tepaß, Ludovica Bibiani) misstraut, plötzlich eine 180-Grad-Drehung gemacht zu haben. „Alte“ Zoe-Momente blitzen auf, wenn ihr kleiner Bruder Nick ( Ante Stein) zur Gruppe hinzutritt. Auf diesen haben es dann Steffi und ihre Gang abgesehen: Er soll einer von ihnen werden und sich so gegen seine Schwester stellen.

Geschickte Theaterinszenierung

Die Machtspiele setzen sich dabei fort, Nick muss als Mutprobe die jüngere Eva ( Sarah Hamer) bedrängen. Mobbing und Demütigung werden weitergetragen – bis sich diese Spirale aus verbaler Gewalt und „bösen Späßen“ in tatsächliche Gewalt weiterdreht.

Das Bedrückende wie Beeindruckende ist dabei die Authentizität, mit der die jungen Schauspieler im Alter von 13 bis 18 Jahren dieses Stück tatsächlich verkörpern. Regisseurin Saskia Serwotka, die sonst in Kattendorf ebenfalls auf der Bühne zu sehen ist, versteht es, das Geschehen auf die Figuren zu fokussieren.

Theater für Jugendliche und Erwachsene

Hintergrund und Szenenbild sind dabei so minimalistisch, der Spot auf die Jugendlichen gerichtet. Der Zuschauer blickt dabei auf kleine Ausschnitte dessen, was tagtäglich in Schulen und Schulhöfen abgeht. Erfährt von den Ängsten der Schwachen und Aussteigern so drastisch und lebendig, als verfolge er eine Dokumentation des Geschehenen, ein Abbild der Gesellschaft – und nicht das Drama auf einer Bühne.

Die Kidkatts harmonieren dabei als Gruppe, von Anfängern und jenen, die bereits beim Kindertheater der Regenbogenkinder erste Bühnenerfahrungen gesammelt haben.

An wen richtet sich das Jugendtheaterstück? Einerseits natürlich an die Altersgruppe des Stückes, den einen wird dabei ein Spiegel vorgehalten, den anderen Wege aus der Spirale gezeigt und auch, wie viel sie als Gruppe erreichen können.

Aber auch Erwachsene können sich angesprochen fühlen – denn das Thema Mobbing unterliegt keiner Altersbeschränkung. Der Ort mag dann nicht mehr die Schule sein, sondern das Vereinsheim, das Dorf oder der Arbeitsplatz – die Muster sind jedoch ähnlich.

Kartenverkauf für Theaterstück

Premiere feiert das Jugendstück am Freitag, 31. Mai, weitere Vorstellungen folgen jeweils sonnabends am 1. und 8. Juni sowie am Freitag, 7. Juni, jeweils ab 19 Uhr im Theater in Kattendorf. Karten für acht Euro sind bei Friseur Wagner in Kattendorf und bei der Sparkasse Südholstein in Kaltenkirchen erhältlich.

