Hygienhinweis am Eingang von Dodenhof

Kaltenkirchen

So wenig los wie dieser Tage war bislang selten im Modehaus Dodenhof in Kaltenkirchen. Leere Gänge zwischen den Kleidungsständern, das offene Café leergefegt. Es herrscht geradezu Ausnahmezustand in dem Einkaufstempel an der A7, der sonst Kunden aus ganz Schleswig-Holstein begrüßt. "Schon Sonnabend und Montag war deutlich weniger Kundschaft hier", erzählt Hausleiterin Ulrike Lentzsch am Dienstag. Die Kunden halten sich an die allgemeinen Hinweise und meiden große Menschenansammlungen.

Weniger Mitarbeiter als sonst

Dodenhof hat sich angepasst. "Wir haben hier eine geringere Belegschaft als üblicherweise", sagt Lentzsch. Im Modehaus arbeiten rund 240 Menschen. Durch die Schließungen von Kinderbetreuung und Schulen mussten für einige Lösungen gefunden werden. "Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig so gut es geht", betont Lentzsch. Homeoffice gehe nun mal im Verkauf nicht.

Als Familienunternehmen sei das Modehaus Dodenhof den Mitarbeitern gegenüber besonders verpflichtet. "Die Menschen sind nun aufgefordert, sich zu helfen", sagt Lentzsch.

Begrüßung und Hinweise am Eingang

Wer den Eingang des Gebäudes betritt, wird unter anderem von Andrea Pfister begrüßt. Die Abteilungsleiterin hat sonst nicht direkt mit Kunden zu tun. Nun aber begrüßt sie die Besucher und weist auf Hygienevorschriften hin. "Bitte halten Sie Abstand zu ihrem Nebenmann von zwei Metern", erklärt Pfister. Natürlich gebe es Situationen, in denen das schwierig sei, aber generell müsse man versuchen, nicht zu dicht zusammenzustehen. Ein automatischer Spender von Desinfektionsmittel steht bereit und wird von den Kunden auch gern genutzt.

"Die Kunden freuen sich überwiegend über den Service", hat Pfister festgestellt. Wer darüber meckere, habe vielleicht den Ernst der Lage noch nicht erkannt oder sei von der ganzen Situation noch verwirrt, meint die Dodenhof-Angestellte. Sie bleibt dennoch freundlich und zuvorkommend.

Im Café werden Kontaktdaten aufgenommen

Wer das Café im ersten Stock des offen gestalteten Hauses besucht, wird nach Name, Adresse und Telefonnummer gefragt. Das, sowie die Zeit des Besuches, wird aufgeschrieben, damit im Fall der Fälle der Kreis von möglicherweise Infizierten eingegrenzt werden kann. Tische wurden weggeräumt, sodass der Abstand eingehalten werden kann.

Hauptgeschäft in Posthausen ist zu

Täglich gibt es Updates des Dodenhof-Krisenstabes. Das Hauptgeschäft in Posthausen ( Niedersachsen) ist bereits zu. Kaltenkirchen ist am Dienstag noch offen. "Unser Vorteil ist vielleicht, dass wir ein großes Haus sind und solche Lagen besser koordinieren können", vermutet Ulrike Lentzsch. Dennoch betont sie, dass es auch bei einem Haus wie Dodenhof um die Zukunft gehe. Wie bei jedem anderen Geschäft auch. "Wir sind genauso betroffen, wenn es zur Schließung kommt."

Kein Risiko eingehen

Einen Corona-Fall gebe es in der Mitarbeiterschar noch nicht. Aber eine Kollegin sei aus ihrem Urlaub in Tirol gleich zu Hause geblieben. Sie sei nicht positiv getestet worden, aber man wolle kein Risiko eingehen.

Wie wohl alle Unternehmer warte auch das Modehaus Dodenhof auf den Erlass des Landes Schleswig-Holstein zur Schließung der Türen. Bis dahin werde man weiter geöffnet haben.

Das XXXLutz Dodenhof Möbelhaus war noch zu keiner Stellungnahme bereit. Auch dort waren am Dienstag noch die Türen auf.

