"Wir haben etwas Tolles gezaubert", sagt Günter Loose über das runderneuerte Restaurant bei Möbel Kraft in Bad Segeberg. "Es ist das schönste Restaurant in der Region", meint der Möbel Kraft-Vorstand. Ein siebenstelliger Betrag sei in die Neugestaltung geflossen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.