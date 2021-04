Die Anordnung des Kreises Segeberg, den Einzelhandel im Kreisgebiet erneut weitgehend zu schließen, bleibt zunächst bestehen. Das hat das Verwaltungsgericht Schleswig am Mittwoch in einem Eilverfahren entschieden. Das Unternehmen Möbel Kraft in Bad Segeberg hatte sich dagegen zur Wehr gesetzt.