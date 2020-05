Stiftung hilft einer Schule in Kenia

Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen

Die Stiftung finanziert jetzt bereits im fünften Jahr das Projekt in Afrika. "Seit wir damit begonnen haben, hat sich die Schülerzahl dort fast verdoppelt", freut sich der 69-jährige Rechtsanwalt und Notar. Die 187 Jungen und Mädchen in der Schule, die von elf Lehrern unterrichtet werden, sind zwischen sechs und 14 Jahre alt.

Die finanzielle Unterstützung erfolgt über den Verein Kedovo mit der Kaltenkirchenerin Muthoni Schneidewind an der Spitze. Die 39-Jährige, die aus dem Dorf Ndurutu in Kenia stammt, lebt seit rund zehn Jahren in Deutschland. Aber mit ihrer Heimat, wo auch ihre Familie weiter ansässig ist, ist sie eng verbunden, will den Menschen über den Verein dort helfen. Gerade in der Corona-Zeit, die auch den afrikanischen Kontinent hart trifft.

Anzeige

Wichtiger Handelsmarkt fast zusammengebrochen

In ihrem Heimatdorf sei der wichtige Blumenexport fast zusammengebrochen. "Und auch beim Kaffeehandel gibt es Einbußen." Deswegen freut sie sich auch mächtig, dass der Henstedt-Ulzburger Kaffeehändler Heinz Papenhagen seit 2013 zu den tatkräftigen Unterstützern des Vereins zählt. Der 80-Jährige importiert mit Tochter Nicole Boedtger mit seiner Firma Sandtorkai Handel Papenhagen jährlich rund 60 Tonnen hochwertigen Kaffee aus der Region. "Dafür zahlen wir 25 Prozent über dem üblichen Marktpreis", sagt Papenhagen. "Und dieser Aufpreis geht direkt an die Bauern vor Ort, die zumeist nur recht kleine Flächen bewirtschaften."

Weitere KN+ Artikel

Schulküche, Biogasanlage, Wassertanks und Sonnenenergie

Zudem lässt der Henstedt-Ulzburger Unternehmer pro Kilogramm verkauftem Rohkaffee 35 Cent dem Verein Kedovo zukommen. Alleine im vergangenen Jahr waren es 18.000 Euro, die von ihm an Kedovo überwiesen wurden. Von dem Geld wurden im Laufe der Jahre viele Projekte in Muthoni Schneidewinds Heimat verwirklicht, wie die Schulküche, eine Biogasanlage, die aus Kaffeebohnenabfall betrieben wird, Wassertanks an oder jüngst Sonnenpaneele zur Energiegewinnung auf den Lehmhütten in Ndurutu.

Durch Papenhagen, den er lange kennt, ist Schumacher auf den Verein und die Probleme in dem kleinen kenianischen Ort aufmerksam geworden. "Da bot sich Hilfe durch unsere Stiftung an", sagt er. Die Familien dort hätten oft kein Geld, ihren Kindern etwas zum Essen mit in die Schule zu geben. "Viele Männer verdienen als Tagelöhner den Lebensunterhalt, meist umgerechnet nur zwei Euro am Tag", sagt Muthoni Schneidewind. Dadurch, dass nun regelmäßig zwei Mahlzeiten pro Tag gereicht würden, kämen nicht nur mehr Kinder, sondern auch das Lernniveau sei gestiegen.

Köchin und zwei Helfer versorgen die Schulkinder

Eine festangestellte Köchin und zwei Hilfskräfte würden für das Essen der Jungen und Mädchen sowie der Lehrer sorgen. Am Vormittag gegen 10.30 Uhr gibt es täglich Porridge, also warmen Haferbrei, mittags Mais, Bohnen und viel frisches Gemüse aus eigenem Anbau. Mittwochs steht dann stets etwas Besonderes auf dem Speiseplan. Dann gibt es zu Reis und Gemüse auch noch Rindfleisch.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.