Mord an 84-Jähriger aus Norderstedt – Tatverdächtiger nimmt sich das Leben

Die Ermittlungen der Mordkommission zum gewaltsamen Tod einer Seniorin aus Norderstedt haben zu einem 60-Jährigen aus dem Hamburger Umland geführt. Im Anschluss an die Vernehmung durch die Polizei nahm er sich das Leben.

