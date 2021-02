Tangstedt

Die 84-Jährige lebte in einer Wohnung in Norderstedt. Zuletzt wurde sie am vergangenen Sonnabendmittag gesehen. Am Sonntag wurde sie dann bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei leitete umfangreiche Suchen mit einer Rettungshundestaffel ein - ohne Ergebnis.

Am Mittwochnachmittag fanden dann Passanten den Leichnam in einem Feldweg bei Tangstedt, nur wenige Meter von der Bundesstraße 432 (Norderstedt - Bad Segeberg) entfernt. "Es gibt Anhaltspunkte für Gewalteinwirkung", sagte ein Polizeisprecher. Ein Gewaltverbrechen sei nicht auszuschließen.

Deshalb habe die Mordkommission Kiel die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion der Leiche soll nun klären, wie Christa W. zu Tode gekommen ist. Ein Ergebnis werde frühestens am Freitag vorliegen.