Kaltenkirchen

Die FDP-Fraktion stellte damals den Antrag, eine Vor-Ort-Hörprobe durchzuführen, um daraufhin eine Entscheidung treffen zu können: Wird es eine Trainingsanlage für den MSC Kaltenkirchen geben oder nicht?

Probe-Trainingsbetrieb am 4. Juli

Diese Hörprobe findet am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 17 und 19 Uhr statt. Es wird auf dem Gelände Moorkaten einen simulierten Trainingsbetrieb geben. Gefahren wird von 17 Uhr bis 17.45 Uhr und – nach einer 30-minütigen Pause – von 18.15 Uhr bis 19 Uhr. In dieser Zeit haben die Bürger die Möglichkeit, auf ihren Grundstücken wahrzunehmen, ob und wie sich ein mögliches Training des MSC auf dem Gelände in Moorkaten lärmmäßig bei ihnen auswirkt.

Als zentraler Treffpunkt wurde der Heideweg beim Kreisel ausgewählt. An diesem Standort ist in Verbindung mit dem dahinter liegenden Wanderweg Heideweg Platz und Ruhe, um Geräusche wahrzunehmen . Dort werden sich Ansprechpersonen der Politik, der Verwaltung, des MSC und des Landschaftsplanungsbüros befinden. Gleiches gilt für das mögliche MSC-Gelände in Moorkaten, auf dem ein zweiter zentraler Treffpunkt eingerichtet wird.

Am 19. August folgt die Auswertung

Sollten die Hörprobe und die damit einhergehenden Messungen aufgrund widriger äußerer Umstände (zum Beispiel Windrichtung und –stärke, Witterung, unvorhergesehene Ereignisse) am 4. Juli nicht oder nicht ausreichend durchgeführt werden können, ist eine Verlegung oder Fortsetzung am Donnerstag, 11. Juli, ebenfalls zwischen 17 und 19 Uhr vorgesehen. Der Bau- und Umweltausschuss wird sich voraussichtlich am Montag,19. August, mit der Auswertung befassen.