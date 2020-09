Wensin

Demnach sei die Frau aus Wensin mit ihrem Volkswagen aus Klein Rönnau kommend in Richtung Ahrensbök unterwegs gewesen sein und beabsichtigt haben, nach links in die Straße Feldscheide in Richtung Wensin abzubiegen.

Hier kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem auf der B 432 entgegenkommenden Motorrad eines 63-jährigen Bad Segebergers. Dieser stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus nach Lübeck. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

