Die dritte kräftige Preiserhöhung in vier Jahren bei der Müllabfuhr erwartet die Kunden des Wege-Zweckverbandes (WZV). Damit will er auch ein Minus aus Vorjahren stopfen. Außerdem gibt es ein Problem beim Bioabfall. Ein Experte wirft zudem die Frage auf, den Kreis eventuell mit in Haftung zu nehmen.