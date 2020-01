Schreck in der Morgenstunde: Mutter und Tochter mussten am Mittwoch früh auf der Hamburger Straße in Bad Segeberg aus ihrem Auto flüchten, weil Flammen aus dem Motorraum schlugen. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften vor Ort war.