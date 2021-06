Von Thorsten Beck

Die Polizei sucht seit März 2019 nach dem Vermissten Baris Karabulut aus Bad Bramstedt. Mitunter waren Taucher an einem See und Ermittler in einem Waldstück mit der Suche aktiv. Doch bislang fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Quelle: Nadine Materne (2) | Polizei