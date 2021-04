Jeden Morgen dasselbe Spiel: Mehrere Ehrenamtliche fahren zur Kreisstraße 48 zwischen der B4 und Heidmoor, stellen ihre Autos ab und kontrollieren den Amphibienzaun an der viel befahrenen Straße. Mit dabei haben sie Eimer, in die sie die Erdkröten setzen und am nahen Teich wieder freilassen.