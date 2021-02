Seit 1948 gab es in Bad Bramstedt eine Fischfabrik. Damit ist nun endgültig Schluss. Seestern-Inhaber Gerhard Schönau ist zurzeit dabei, die Hallen leerzuräumen. Eine neue Verwendung zeichnet sich auch schon ab: Lidl will dort einen größeren Markt bauen und auch Edeka will erweitern.