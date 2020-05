WZV reaktiviert Schadstoffsammlung

Kreis Segeberg

Ob der Recyclinghof in Bad Segeberg bald wieder für die Bürger zur Verfügung steht, berät der WZV in dieser Woche in einer Risikobewertung. Der Betriebshof in Bad Segeberg ist wichtig für den öffentlich-rechtlichen Verband, der im Auftrag des Kreises die Abfallwirtschaft betreibt. Denn der Standort ist die Schaltzentrale auch für andere Dienste wie die Müllabfuhr, und soll frei von Infektionen gehalten werden.

Der Wege-Zweckverband (WZV) kündigte an, ab Mittwoch, 13. Mai, wieder seine mobile Schadstoffsammlung zu starten. Sie hatte wegen der Beschränkungen durch die Corona-Krise geruht.

Begonnen wird am 13. Mai

Begonnen wird in Rickling, gefolgt am Dienstag, 19. Mai, von Schieren, Westerrade, Geschendorf und Strukdorf, sowie am Freitag, 22. Mai, von Nahe und Itzstedt. Lediglich die Wochenmärkte und die Gemeinde Boostedt werden zunächst noch nicht angefahren, teilte eine WZV-Sprecherin mit. Dort habe in der Vergangenheit ein vergleichsweise starkes Kundenaufkommen geherrscht.

Zu den Schadstoffen gehören Autobatterien, Farben- und Lackreste, Klebstoffe, Spachtelmasse, Abbeiz- und Ablaugmittel, Batterien, Säuren, Laugen, Chemikalien, Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Thermometer, Backofenspray, Desinfektionsmittel, Energiesparlampen, Kosmetika und Altmedikamente.

Auch drei der vier Recyclinghöfe offen

Schadstoffe dürfen auch bei den geöffneten Recyclinghöfen in Schmalfeld, Norderstedt und Damsdorf/Tensfeld abgegeben werden.

