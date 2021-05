Mehr Erstklässler als 2020 werden nach den Sommerferien in Segebergs Schulen begrüßt, auch Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufen freuen sich über Zulauf. Positiv: Der Lernrückstand von Schülern wegen des Lockdowns in der Coronakrise scheint nicht so groß zu sein wie einst befürchtet.