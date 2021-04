Bornhöved

Wir, das ist neben Lena Starke auch Mitarbeiterin Nana Söchting. Gemeinsam erwarten beide die ersten Kunden, rücken noch den einen oder anderen Artikel zurecht und strahlen um die Wette: "Das ist immerhin seit Dezember der erste Tag, an dem wir Kunden ohne zu große Einschränkung ins Geschäft lassen können", sagt Lena Starke unter der derzeit obligatorischen Mund-Nasen-Bedeckung und neben dem Desinfektionsmittelspender stehend.

Alles entspricht den Vorgaben der Allgemeinverfügung des Kreises Segeberg, die eine Öffnung des Einzelhandels seit Sonnabend vorsieht.

Click-Varianten sind einfach nicht dasselbe

Zwar habe sich der Kupferstern sogar der pandemiebedingten Shopping-Möglichkeiten Click & Meet oder Click & Collect bedient, doch das sei einfach nicht dasselbe. "Ich bin mit dem Smartphone durch das Geschäft gegangen und habe der jeweiligen Person per Videotelefonie Artikel vorgeschlagen, die sie dann bestellen und abholen konnte. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und unser Geschäft ist ein Ort zum Verweilen, zum Stöbern und – wenn es die Corona-Maßnahmen irgendwann zulassen, auch dazu da, mal einen Kaffee zu trinken und zu klönen", erklärt Lena Starke und zeigt auf die leicht verwaiste Küchenzeile, in der in Normalzeiten auch schon mal Ladies Night-Shoppings mit Snacks versorgt werden.

Auch unter Kunden Hoffnung auf Ende der Maßnahmen

Erste Kundin an diesem Samstagvormittag ist Claudia Plühs aus Wankendorf. Eigentlich hat sie einen Gutschein zum Verschenken vorbestellt, aber die Chance, sich in Ruhe in dem schmucken Laden umzuschauen, will sie sich nicht entgehen lassen. "Ich halte die getroffenen Corona-Maßnahmen für sinnvoll, auch wenn sie mittlerweile nervig sind", räumt Claudia Plühs ein. Nachdem lange keine Fortschritte erkennbar gewesen seien, sehe sie nun, da das Impfen ins Rollen gekommen ist, einen Silberstreif am Horizont. "Und jetzt bin ich erst mal glücklich, dass ich hier stöbern kann. Darauf habe ich mich gefreut!"

Lokal shoppen liegt immer mehr im Trend

Wankendorf ist freilich nicht die Grenze des Einzugsgebiets vom Kupfer Stern. "Viele Kunden kommen aus Kiel, Neumünster oder Segeberg", weiß Lena Starke. "Aber auch viele Urlauber, die hier ständig Ferien verbringen, sind schon Stammkunden. Und Einheimische führen ihre Verwandtschaftsbesuche zu uns."

Lokale Geschäfte mit Alleinstellungsmerkmalen sind somit auch Attraktion, wovon Bornhöved neben weiteren Läden und Sehenswürdigkeiten ja etwas zu bieten hat. "Der Ort hat Potenzial. Und jetzt, da die Gemeinde etwas anschiebt für den Ortskern, kann es nur besser werden", unterstreicht Lena Starke. Kunden seien mobil und auf der Suche nach ausgefallenem, und das unter dem Motto "Shop local".

Kleiner Laden im Ort setzt auf Stammkunden

Natürlich hat der im Oktober 2019 eröffnete Kupfer Stern auch Stammkunden aus Bornhöved selbst. In erster Linie Frauen, die sich für die angebotenen Accessoires, Kleidung, Schmuck und vieles mehr interessieren, von denen ebenfalls vieles aus der Region stammt – Kunst und Kunsthandwerk etwa oder Gewürze. Aber auch viele skandinavische Einflüsse sind im Warenangebot enthalten. Wenn dann ein duftender Kaffee gereicht und ein gutes Gespräch geführt werden kann, wird der Kupferstern zur Wohlfühl-Oase. "Viele sagen, das hier ist ihr idealer Pausenort", verrät Nana Söchting.

"Wir sind kein typisches Geschäft für Laufkundschaft", sagt Lena Starke. Die 39-Jährige ist mit dem Kupfer Stern online sehr aktiv – das erzeugt Reichweite und Bekanntheit, aber ohne Online-Shop. "Das wäre ein großer Aufwand und würde noch mehr Platz beanspruchen. Unsere Öffnungszeiten sind an unseren Familienrhythmus angepasst, sagt die Mutter von drei Kindern. An ihrem Geschäft, das ist ihr wichtig, hängt nicht die Existenz der Familie. Darum sei es auch kein Untergang gewesen, keine Überbrückungshilfe vom Staat zu bekommen. "Aber trotzdem sind wir jetzt richtig glücklich, dass wir wieder halbwegs normal unsere Kunden im Geschäft begrüßen und auch durch die Maske einen kurzen Klönschnack führen können."

Schneller Neustart nach Lockerung gelang problemlos

Der Start von annähernd Null auf Hundert am Samstag ist der Crew vom Kupfer Stern auch dadurch möglich, dass alles Notwendige längst vorhanden und erprobt ist: "Das Hygienekonzept steht, wir ermöglichen alle Varianten bargeldlosen Bezahlens, desinfizieren alle Flächen regelmäßig und können stetig querlüften", sieht Lena Starke auch einen Vorteil der Lage ihres Kupfer Sterns im Obergeschoss über der Tischlerei von Eheman Jan.

Auf den 100 Quadratmetern Verkaufsfläche könnten zehn Kunden gleichzeitig bedient werden - "wir lassen neun zu, aber dazu kommt es eher selten." Und wenn mal jemand warten müsste, gibt es am Fuß der Treppe eine gemütliche Sitzgelegenheit und erste schöne Dinge zum Anschauen.