Kaltenkirchen/Ludwigslust

Wie die Polizei mitteilt, werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kiel mehrere Gebäude in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Der Einsatz geht auf eine Kneipenschlägerei zustück, die am 21. Dezember 2019 in einer Lokalität in Henstedt-Ulzburg stattgefunden hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bad Segeberg soll es hier durch fünf Tatverdächtige sowie einer unbekannten Person zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Fünf Personen im Visier der Ermittler

Die Polizei ermittelt gegen fünf Beschuldigte im Alter zwischen 19 und 31 Jahren aus Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern). Insgesamt wurden sieben Häuser in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Darunter befinden sich drei Gewerbeobjekte in Kaltenkirchen.

Von RND/axl