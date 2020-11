Drei Zeugen, die am Rande einer AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg im Oktober von einem Auto angefahren wurden, haben sich - aus ihrer Sicht - zum Teil zu dem Vorfall geäußert, der medial hohe Wellen schlug. Das bestätigen Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Autofahrer hingegen schweigt bislang.

Vorfall in Henstedt-Ulzburg: Opfer reden jetzt, Autofahrer schweigt

Anti-AfD-Demo - Vorfall in Henstedt-Ulzburg: Opfer reden jetzt, Autofahrer schweigt

Anti-AfD-Demo - Vorfall in Henstedt-Ulzburg: Opfer reden jetzt, Autofahrer schweigt

Von Nicole Scholmann