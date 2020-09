Todesfelde

Wenn Amateurfußballer aus der fünften Liga nach einem Spiel gegen Profis mächtig stolz sind, sich aber gleichzeitig über eine verpasste Sensation ärgern, muss sich etwas Außergewöhnliches abgespielt haben. Das 0:1 (0:1) des SV Todesfelde gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück war ein solches Ereignis. Die Elf von SVT-Trainer Sven Tramm wuchs über sich hinaus, verteidigte im Joda-Sportpark bis zur 77. Minute das 0:0 und schnupperte an einer Sensation. Doch dann gelang Sebastian Klaas mit einem abgefälschten Schuss das Siegtor für den Favoriten aus Niedersachsen.

"Ein blödes Tor", ärgerte sich Todesfeldes Abwehrspieler Peter-Lennard Koth. "Aber wir können unsagbar stolz darauf sein, was wir Spieler und viele andere Menschen geleistet haben, damit es dieses Spiel überhaupt geben konnte." Die Mannschaft leistete mit den unerwarteten Siegen im Landespokal gegen den SC Weiche Flensburg (1:0, Halbfinale) und den VfB Lübeck (3:2, Endspiel) die sportliche Vorarbeit.

Anzeige

Große Anstrengungen auf und neben dem Platz

Es folgte viel Fleiß- und Knochenarbeit, um trotz der umfangreichen DFB- und Corona-Auflagen als einziger Fünftligist ein echtes Heimspiel zu haben. Die anderen in der ersten Hauptrunde vertretenen Amateurvereine tauschten das Heimrecht mit den Profiklubs. Rund 40.000 Euro ließen sich die Todesfelder den hohen Aufwand kosten. Aber es lohnte sich: Die Fußballer haben ihr Dorf und ihren Verein in ganz Deutschland bekannt gemacht.

Weitere KN+ Artikel

„Ich bin super stolz auf unsere Truppe“, sagte Teamchef Sven Tramm. "Natürlich bin ich auch enttäuscht über die knappe Niederlage. Einen Spieler herausstellen möchte ich heute nicht. Klar hat Fabian Landvoigt klasse gehalten, aber das ist auch sein Job." Landvoigt, als "Man of the Match" ausgezeichnet, sah es genauso: "So viele glorreiche Paraden musste ich gar nicht zeigen, die Jungs vor mir haben super gearbeitet. Dass dann ein abgefälschter Ball das Spiel entschieden hat, ist bitter. Ich hätte gerne die Verlängerung erreicht."

Anerkennung seitens der Profis aus Osnabrück

Kai-Fabian Schulz war der Pechvogel, von dessen Oberschenkel der Ball im Netz landete. "Mit einem solchen Gegentor auszuscheiden, ist eine bittere Pille", sagte der Abwehrchef. "Wir haben defensiv wenig zugelassen, vielleicht hätten wir nach vorne ein wenig mutiger sein können."

Großes Lob kam vom Gegner. " Todesfelde hat tief verteidigt und uns das Leben schwer gemacht. Wir sind aber geduldig geblieben", sagte VfL-Trainer Marco Grote. "Nach den vielen Geisterspielen ohne Zuschauer in den vergangenen Monaten herrschte im Joda-Sportpark endlich wieder eine geile Fußball-Atmosphäre. Dass, was Todesfelde auf die Beine gestellt hat, war eine gelungene Geschichte."

Lob auch aus den eigenen Reihen

"Heute gab es keinen Verlierer", schwärmte Todesfeldes Sponsor Bernd Jorkisch. "Das ist eine Supersache für das Image unseres Vereins. Vom DFB gab es Lob für die tolle Ausrichtung." Thomas Steenbock, der einflussreiche Vorsitzende des Fördervereins, ging noch weiter: "Wir haben deutschlandweit Schlagzeilen geschrieben. Das war perfekte Werbung für den Verein, das Dorf, die Region, ja sogar für den gesamten Amateurfußball in Schleswig-Holstein und darüber hinaus."

Und sportlich? "Ich hätte nie geglaubt, dass ich mich über ein 0:1 gegen einen Zweitligisten ärgern würde. Ein 0:2 oder 0:3 wäre einfacher zu verdauen. Aber natürlich bin ich unheimlich stolz auf das Team und alle, die diesen Pokaltag unvergesslich gemacht haben."

MP attestiert Todesfelde "fast Bundesliga-Niveau"

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) trug im Stadion einen Fanschal der Todesfelder um den Hals. Er gratulierte dem Klub vom Dorf: "Wenn ein Fünftligist bis kurz vor Schluss mit einer Mannschaft wie Osnabrück Schritt hält, verdient das allerhöchsten Respekt. Was in Todesfelde in den letzten Jahren aufgebaut wurde – vom Verein und vom ganzen Umfeld – hatte heute schon fast Bundesliga-Niveau."

Unvergessliche 90 Minuten für die Spieler

"Es war ein geiles Erlebnis!", sagte Stürmer Morten Liebert. "So ein Spiel möchte ich in meiner Laufbahn noch einmal erleben." Sein Kapitän Luca Sixtus ergänzte: "Ich habe die Mannschaft mit viel Stolz auf das Feld geführt. Die 90 Minuten waren sehr intensiv, haben aber unglaublich viel Spaß gemacht. Die Stimmung war genial."

Als Teammanager und Leiter der Veranstaltung riss Timo Gothmann, wie viele andere ehrenamtliche Helfer und Handwerker von engagierten Fachfirmen, in den vergangenen zwei Wochen Stunde für Stunde ab, um das Pokalspiel in Todesfelde Realität werden zu lassen. "Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber wir haben uns sportlich super verkauft", sagte der selbstständige Fliesenleger. "Das Event selbst ist großartig verlaufen. Mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass irgendwas schiefgelaufen ist."

Wenn im Stadion alles abgebaut ist, wird sich Gothmann eine Auszeit nehmen: "Ich gönne ich mir erst einmal zwei, drei fußballfreie Wochen."

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.